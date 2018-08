Ella-June Henrard krijgt hoofdrol in reeks over drugsmilieu SD

08 augustus 2018

08u05

Bron: Het Nieuwsblad 0 TV Ella-June Henrard zal de komende tijd steeds vaker opduiken op de buis. Het was een tijdje stil rond de 25-jarige actrice, die bekend werd dankzij haar rol in 'Bo', maar daar komt nu verandering in.

Henrard krijgt een rol in een nieuwe reeks van Marc Punt. Dat meldt Het Nieuwsblad. Punt is de man achter 'Matroesjka’s', 'Frits & Freddy', 'Bowling Balls' en 'Pippa'. De VTM-serie gaat over politiemensen die verstrikt raken in het drugsmilieu. In de reeks zal Henrard een van de twee hoofdrollen vertolken.

Momenteel is de actrice nog druk bezig met de opnames voor de eerste Vlaamse duikbootfilm 'Torpedo'. Eind augustus, meteen na 'Torpedo', volgen ook nog opnames voor 'De Kraak', een achtdelige VTM-misdaadreeks van productiehuis De Mensen.

Ella-June Henrard werd op haar zestiende bekend door haar rol in 'Bo', de verfilming van Dirk Brackes roman 'Het Engelenhuis' over een jong meisje dat in de prostitutie belandt. Daarna speelde ze in 'Noordzee, Texas', 'Vermist' en 'Wat Mannen Willen'. Ze acteerde ook al in Nederlandse producties zoals 'Boy 7'. Die film leverde haar in Nederland een Gouden Kalf-nominatie als beste bijrol op.