Ella-June Henrard heeft hoofdrol in Nederlandse dramareeks beet

07 juli 2020

07u10 1 TV De Vlaamse actrice Ella-June Henrard (27), bekend van ‘Torpedo’ en ‘Bo’, gaat meespelen in de Nederlandse dramareeks ‘Swanenburg’, die deze zomer op NPO1 te zien zal zijn.

Het gaat hard voor Ella-June Henrard. Zo was ze dit jaar te zien in de fictiefilm ‘Torpedo’, maar stond ze ook op de set van VTM-reeks ‘Fair Trade’, waarin ze een hoofdrol speelt. Ook in Nederland krijgt de actrice voet aan de grond. In de reeks ‘Swanenburg’, die in Nederlandse media omschreven wordt als een “ambitieus project” gaat ze Eva vertolken, de jongste dochter van de steenrijke familie Praal. Wanneer jongste zoon Dirk (Jan-Paul Buijs) echter betrokken lijkt bij de dood van een vrouw, raakt de familie verstrikt in een web van intriges en verraad. Naast Ella-June speelt ook Vlaming Joren Seldeslachts (‘Spitsbroers’, ‘Torpedo’) mee in de reeks.

De opnames van ‘Swanenburg’ zijn half oktober van start gegaan. De reeks wordt deze zomer vijf weken lang uitgezonden, in twintig delen van 40 minuten.

