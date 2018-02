Elke Van Mello is de nieuwe vlam van Kürt Rogiers in ‘Familie’ HL

07u00 3 TV Deze avond doet Elke Van Mello (37) haar intrede in ‘Familie’ als de nieuwe, mysterieuze date van Lars. "Onze bedscènes verliepen vlot. Kürt ziet er nog steeds erg goed uit."

Elke Van Mello speelde tien en zeven jaar geleden al eens een gastrol in ‘Familie’. “Maar dat was toen telkens maar een glimp. Deze keer ben ik de nieuwe vlam van Lars en mag ik gelukkig iets langer blijven." Het weerzien op de set met Kürt verliep hartelijk. “Tien jaar geleden leerde ik hem kennen bij de ochtendshow van Qmusic, waar ik twee seizoenen zijn side-kick was. Als zijn nieuw liefje had ik natuurlijk ook bedscènes met mijn ex-radiocollega en die verliepen lekker vlot. Logisch, want Kürt ziet er tien jaar later nog altijd héél goed uit. Kürt en ik houden het vrij braaf in ‘Familie’. Wij belandden wel in bed, maar hadden bijvoorbeeld geen echte vrijscènes. Enkel de typische ochtendrituelen, zoals naast elkaar wakker worden of aan het ontbijt nog wat plakkerig doen. Meer dan af en toe een bh-bandje zie je niet. Niks open en bloot, dus. Het blijft tenslotte primetime en ‘Familie’, hé?”

Nochtans heeft Elke geen probleem met naaktscènes op tv. “Dat moet kunnen, ja. Zolang zo’n blootscène het verhaal maar beter kan maken. Nee, ik heb niet snel last van gêne. In ‘Auwch’ had ik ook enkele pittige scènes in lingerie met Ben Segers als tegenspeler. Daar heb ik vanzelf wel nog een paar drempels overschreden. Nogal wat mensen denken trouwens dat ik de echte vrouw van Ben ben. Dan vragen ze mij hoe het met hem gaat. Een tijd geleden hadden we thuis verbouwingswerken en informeerden de stielmannen ook of Ben nog ging thuiskomen. Die vielen uit de lucht toen ik zei dat we niet getrouwd waren.”

‘Auwch’ heeft voor Elke al wat deuren geopend. “Ja, maar ze zouden gerust nog wat meer geopend mogen worden. Ik ben blij met mijn radiojob bij JOE, waar ik in het weekend het middagprogramma presenteer. Maar ik acteer ook graag. Stijn Coninx vroeg me voor ‘Niet schieten’, zijn nieuwe film over de Bende van Nijvel. En binnenkort sta ik op een andere filmset. Of er een derde seizoen van ‘Auwch’ op VIER komt, is nog niet beslist."

Familie, VTM, 20 uur