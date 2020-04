Elke uit ‘Temptation Island’ vertelt in ‘Gert Late Night’ over overspel Arda: “Ik heb heel diep gezeten” SDE

22 april 2020

22u40

Bron: VIER 0 TV In ‘Temptation Island' was afgelopen vrijdag te zien hoe Arda een misstap beging met verleidster Eline. Zijn partner Elke vertelt bij ‘Gert Late Night’ over hoe hard de beelden bij haar binnenkwamen. “Ik kampte met zwarte gedachten.” VIJF deelt ook een preview van het bewuste kampvuur.



Vrijdagavond kondigde een slag op de gong aan dat een van de mannen een misstap had begaan. “Ik wist meteen: ‘t is de mijne", vertelt Elke. “Ik weet niet hoe, vrouwelijke intuïtie, zeker?” Ironisch genoeg was het Arda’s idee om zich in te schrijven: “Ik ben nogal een losbol als ik uitga, en hij wilde me testen”, zegt Elke, die al anderhalf jaar met hem samen was.

Zien hoe haar vriend vreemdgaat, was moeilijk. “Het was best heftig om die beelden te zien", geeft Elke toe. “Op het moment zelf ging ik niet total loss, maar later in de badkamer wel. Ik had het eventjes helemaal gehad. Want je wil wel een relatietest aangaan, maar ja ... dat is niet echt gelukt.”

De klap kwam vooral toen Elke en Arda opnieuw thuis kwamen. “Toen we terug thuiskwamen ben ik even heel diep gegaan", zegt ze. “Ik zat er echt helemaal door en ik heb ook met heel zwarte gedachten in m’n hoofd gezeten: ik wilde hier niet meer zijn. Mensen begrijpen niet goed hoe die impact is als je daar zit, maar ik kan je zeggen dat ik heel diep heb gezeten.”

Ondertussen gaat het terug beter met Elke: “ Ik ben terug gelukkig. En ik weet dat er nog heel veel goede jongens zijn." Hoe het afloopt met Arda, kan ze nog niet verklappen. Al geeft ze wel al mee: “We zien elkaar nog af en toe.”

Bekijk ook: Elke wordt tijdens het kampvuur geconfronteerd met het overspel van Arda



