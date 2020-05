Exclusief voor abonnees Elke uit ‘Temptation Island’ recht de rug na overspel: “Ik besef nu eindelijk dat ik wél goed genoeg ben” TDS

02 mei 2020

10u00 0 TV Drama en intriges liggen altijd op de loer op de stranden van ‘Temptation Island’. Losbandigheid, verleiding en verdriet gaan er hand in hand, zoveel wordt week na week duidelijk. Kijkers kregen te zien hoe Elke gebroken achterbleef na het overspel van Arda, waarna ze voor de opdracht stond de stukken van haar gebroken hart weer op te rapen. Maar kon ze dat wel? En wat ging er in Thailand allemaal door haar heen? Wij spraken met Elke over de vele bewogen momenten voor, tijdens én na ‘Temptation Island’.

De kampvuurbeelden van ‘Temptation Island’ hakken er steeds dieper in. Niet in het minst bij Elke, die overspelige beelden van haar lief Arda onder ogen kreeg, maar ook bij Arda zelf, die vrijdag te zien kreeg welke schade zijn avontuurtje met Eline had aangericht. Beelden die bijzonder hard aankwamen, al bleef Arda ondanks zijn tranen toch zijn escapades relativeren. “Ik sta nog altijd achter m’n daden, maar het is heel pijnlijk om die beelden te moeten zien”, klonk het bij Arda. “Ik denk dat, als je gevoelens kunt krijgen voor iemand terwijl je in een relatie zit met iemand anders, het misschien een teken is dat het niet de juiste relatie is. Ik denk dat dit gewoon het moment is om haar zo fel te breken en haar misschien sterker te maken als persoon.”

De Limburger gelooft dus dat zijn relatie toch niet zo goed zat als aanvankelijk gedacht. Merkwaardig, want dat spreekt Elke meteen tegen wanneer we haar vragen met welke intenties ze aan dit avontuur waren begonnen. “Zowel Arda als ik hadden ontzettend veel zelfvertrouwen”, legt Elke ons uit. “We hadden afgesproken hoe we alles zouden aanpakken en wat wel of niet door de beugel kon. Nog nooit had ik zoveel vertrouwen in iemand gelegd, als in die jongen.”

