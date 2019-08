Exclusief voor abonnees Elke uit ‘Blind Getrouwd’ is klaar voor een nieuwe relatie: “Ik wil geen eeuwen meer afwachten”



VVDW

24 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Reacties op sociale media liegen er niet om: Vlaanderen blijft hopen dat Elke (37) en Tim (35) uit het meest recente seizoen van Blind Getrouwd alsnog een koppel worden. Maar het zal bij een hechte vriendschap blijven, verzekert Elke: “De chemie ontbreekt.”

Dat hart en hoofd vaak los van elkaar opereren, daar zijn Elke en Tim intussen wel achter. Van een perfecte match tussen twee mensen kan je waarschijnlijk nooit spreken, maar zij kwamen toch aardig in de buurt. De ingeschakelde experten uit Blind Getrouwd gaven hen maar liefst 97 procent slaagkans, maar alle amoureuze theorieën ten spijt is hun huwelijksbootje gestrand in een diepe vriendschap. “We zijn geen koppel en dat zal niet meer veranderen. Blijkbaar vinden veel mensen dat spijtig, onder wie mijn ouders”, lacht Elke. “Tim en ik hebben een unieke ervaring gedeeld en dat schept uiteraard een band. Maar we zijn heel zeker van onze keuze om te scheiden, daar zijn we absoluut niet lichtzinnig over gegaan.”

Op Instagram delen jullie wel veel foto’s samen, onlangs nog op Tomorrowland. Niet verwonderlijk dat de geruchtenmolen blijft draaien…

Tim en ik zien elkaar regelmatig, ja. En we vinden het leuk om te tonen dat we aan Blind Getrouwd een mooie vriendschap hebben overgehouden die ons veel waard is. Na de afgelopen maanden zou ik het heel raar vinden om hem niet meer te horen of te zien.

Wat maakt Tim voor jou zo bijzonder?

Ik kan met hem een goed gesprek voeren, maar ook hard lachen. En hij is heel zorgzaam en oprecht geïnteresseerd in mij, ik kan altijd bij hem terecht. En het is natuurlijk fijn om over onze ervaringen in ‘Blind Getrouwd’ te praten. Nu ik er zo over nadenk: tussen ons zijn nog nooit woorden gevallen. We zijn geen moeilijke mensen (lacht).

