Elke neemt de macht terug in 'Temptation' en confronteert verleidster Eline

07 mei 2020

10u11

Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat deelnemer Arda de afgelopen weken volledig uit de bocht ging op ‘Temptation Island’. Hij dook in bed met verleidster Eline en droomde zelfs even van een relatie met haar. Een harde klap voor Elke, die de laatste afleveringen tranen met tuiten huilde en zich afvroeg of Arda haar misschien wel trouw was gebleven als ze wat kilo’s minder woog. Hartverscheurend, maar nu vrijdag herpakt ze zich op grandioze wijze door verleidster Eline te confronteren. Met “ik heb maar één vraag voor u” neemt ze de macht terug.