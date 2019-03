Elke is duidelijk tegen Tim in ‘Blind Getrouwd’: “Muziek, koekjes, seks. In die volgorde” DBJ

15 maart 2019

19u37 0 TV Maandag is er een nieuwe aflevering van ‘Blind getrouwd’ en je merkt aan alles dat het beslissingsmoment er aan zit te komen. Victor wordt steeds zenuwachtiger en Tim en Elke proberen de raad van expert Margo zo goed mogelijk op te volgen.

Volgende week moeten de ‘Blind Getrouwd’-koppels beslissen of ze getrouwd willen blijven of niet. Sommigen twijfelen nog, anderen zien een toekomst samen meer en meer zitten en maken dat ook duidelijk aan hun partner. Zo verrast Line haar man Victor met een ontbijt omdat ze één maand getrouwd zijn. Maar toch heeft Victor schrik voor het beslissingsmoment. Om zichzelf niet te veel druk op te leggen en ten volle te genieten van hun tijd samen, gaan ze feesten. En als ze feesten zeggen, bedoelen ze ook écht feesten.

Tim ontdekt nog een passie van Elke: goede muziek. “Muziek, koekjes, seks. In die volgorde”, lacht ze. Het stel kreeg van experte Margo overigens het advies om wat meer fysiek contact te zoeken, om op die manier eventuele vlinders - het enige wat nog ontbreekt in hun verder perfecte relatie - te stimuleren.

Annelies en Joris lijken de moeilijke voorbije weken achter zich te hebben gelaten en gaan samen planten kopen om hun appartement op te fleuren. Groen in huis, het is een hobby van Annelies. Net zoals shoppen, dus ze gaat met Joris nieuwe kleren voor hem kopen. Daarna ruilt hij zijn nieuwe outfit in voor een sportievere, want hij gaat mee met Annelies naar één van haar groepslessen.

Het is al drie jaar geleden dat Joke nog eens drie nachten op rij doorsliep. Zou dat iets met Stijn te maken hebben? En Lenny en Jolien bekijken samen hun trouwfoto’s. Die beelden zorgen ervoor dat bepaalde gevoelens worden uitgesproken.