Elke Clijsters zoekt ware liefde in ‘The Bachelorette’ Lorenzo Veppi

08 juni 2020

21u04 8 TV In 2021 zal VIER z’n eigen versie van het populaire Amerikaanse programma ‘The Bachelorette’ op de buis brengen. Daarin zal een groep mannen strijden om de liefde van Elke Clijsters (35).

Elke heeft er een woelig liefdesparcours opzitten, maar is weer klaar voor de liefde. De mama van twee weet precies wat ze zoekt in een partner en zal dat doen in ‘The Bachelorette’. In het programma zal ze aan de hand van dates en activiteiten de mannelijke deelnemers beter leren kennen. Elke week volgt er een ceremonie waar ze een roos uitdeelt aan de mannen die haar aandacht verdiend hebben. In de Verenigde Staten en ver daarbuiten is het format razend populair. Het wordt in maar liefst 13 landen uitgezonden en kreeg al 40 seizoenen in totaal, en nu dus ook in Vlaanderen.

“Ik kijk enorm uit naar dit liefdesavontuur, want ‘The Bachelorette’ wordt één groot avontuur”, zegt Elke. “Met het hart wagenwijd open. Een spannende zoektocht voor mezelf, voor de mannen en - fingers crossed - voor de man van mijn dromen. Naar wat voor iemand ik op zoek ben? Een oprechte man met veel humor, en iemand die niet terugschrikt voor deze ervaring.”

Kandidaten kunnen zich inschrijven via de website van VIER.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.