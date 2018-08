Elk zijn eigen loge en zelfs een gevangenis erbij: neem een kijkje in de nieuwe studio van 'Familie' Redactie

21 augustus 2018

00u00 0 TV U zal het nog niet meteen merken als 'Familie' volgende week opnieuw van start gaat, maar de VTM-soap heeft een flinke upgrade gekregen. Het leven van de Van den Bossches speelt zich voortaan af in de gloednieuwe AED-studio's in Lint. En óf de vaste acteurs blij zijn met hun nieuwe werkplek, waar ze allemaal een eigen loge hebben. "Welkom in ons nieuwe paradijs!"

Op een paar likjes verf na is de verhuis helemaal achter de rug: maandag konden de eerste scènes al worden ingeblikt in Lint. "Onze aftandse studio's in Boortmeerbeek waren dringend aan renovatie toe", zegt Ricus Jansegers, directeur tv bij Medialaan. "Maar als je wil verbouwen, kan je moeilijk in je huis blijven wonen - en al zeker geen televisie maken. Dus kozen we voor een compleet nieuwe start." Jansegers geeft toe dat de verhuis eerst voor onrust zorgde bij de ploeg. "Maar ondertussen heeft iedereen ingezien dat verandering niet altijd negatief is. Deze investering doen we niet voor een paar maanden, hé? Dit is het bewijs dat Medialaan nog jaren met 'Familie' wil doorgaan."

Iedereen een loge

Wat er met de studio's in Boortmeerbeek gaat gebeuren, weet Medialaan nog niet zeker - al zullen ze wellicht verkocht worden. "In Boortmeerbeek was onze studio 1.600 m2 groot, in Lint is dat 2.400 m2. Er komen vier nieuwe decors bij. Voor één personage moesten we een gevangenis bouwen en er komt ook een nieuw appartement. De ziekenhuiskamer is nu drie keer groter."

Ook voor de acteurs wordt het comfortabeler werken. "In Boortmeerbeek hadden we 14 verouderde loges, nu beschikken we over 22 luxueuze exemplaren. Elke vaste acteur heeft zijn eigen plek."

De kijker zal de veranderingen merken, beweert Jansegers. "Niet de eerste weken, maar op termijn wel. De geluidsopnames worden beter, want alles is perfect geïsoleerd. Alles zal er beter uitzien, want we werken enkel met ledlampen. De kijker zal minder merken dat we 'toneeltje spelen' - al zal hij niet direct kunnen zeggen waaróm dat zo is."

Met de fiets

"Door deze upgrade zijn wij helemaal klaar voor de toekomst. Hopelijk straalt dat binnenkort af op het scherm", aldus Kürt Rogiers, die Lars speelt. Op vraag van de acteurs werden er aanpassingen gedaan in de decors. "In mijn loft is een deur tien centimeter breder, en de open haard is iets smaller - zo kan de camera er vlotter door. Kleine maar belangrijke wijzigingen, die het eindresultaat nog beter zullen maken."

Lien Van de Kelder (Marie) is óók dolenthousiast - al heeft dat niet alleen met de verhoogde kwaliteit van de studio te maken. "Ik woon in de buurt, dus ik kan voortaan met de fiets komen werken."