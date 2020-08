Elizabeth Debicki speelt Diana in laatste seizoenen ‘The Crown’ Redactie

17 augustus 2020

09u22

Bron: AD 0 TV De makers van ‘The Crown’ hebben hun Diana gevonden voor seizoen 5 en 6 van de Netflix-hit. Elizabeth Debicki, bekend van films als ‘Tenet’ en ‘Guardians of the Galaxy Vol. 2', neemt de rol op zich in de laatste twee series van de dramaserie rond het Britse koningshuis.

Omdat in ‘The Crown’ een flinke periode uit het leven van koningin Elizabeth en haar familie aan bod komt, worden de royals iedere paar seizoenen gespeeld door oudere acteurs. Zo kroop Claire Foy eerste twee seizoenen in de huid van The Queen en nam Olivia Colman het stokje van haar over voor seizoen 3 en 4. Colman zal daarna worden vervangen door Imelda Staunton.

Diana maakt haar opwachting in het vierde seizoen van ‘The Crown’, dat dit najaar op Netflix zal verschijnen. Daarin wordt de aanstaande vrouw van kroonprins Charles nog gespeeld door Emma Corrin.

Het derde seizoen van ‘The Crown’ verscheen vorig jaar november op het streamingplatform en speelt zich af tussen de jaren 1964 en 1977. De vierde serie maakt een tijdsprong en zal onder meer de bruiloft van prins Charles en prinses Diana in beeld brengen. In dit seizoen komt ook ‘Iron Lady’ Margaret Thatcher voorbij, waarvoor Gillian Anderson is gecast. Anderson is bij het grote publiek vooral bekend als FBI-agent Dana Scully uit de hitserie ‘The X-Files’.