Elisabeth Moss over haar succesrol in ‘The Handmaid’s Tale’: “Ik zei ja uit pure jaloezie en competitiviteit” SD

15 juli 2019

16u28

Bron: Metro UK 0 TV Oorspronkelijk was Elisabeth Moss (36) niet van plan om de rol van Offred/June in ‘The Handmaid’s Tale' aan te nemen, maar aangezien ze niet wilde dat iemand anders haar zou spelen, zei ze toch ja. Dat vertelt de actrice in een nieuw interview.

“Het probleem was dat ik niet zo snel aan een nieuwe tv-show wilde beginnen, aangezien ik pas een paar jaren eerder aan ‘Mad Men' gewerkt had”, bekent Elisabeth Moss. “Maar op een avond was ik aan het afwegen of ik de show zou doen. Ik herinner me dat ik een bijna nachtmerrie-achtige ervaring had waarbij ik midden in de nacht wakker werd en me inbeeldde dat ik nee had gezegd en dat iemand anders de rol had gekregen. Ik stelde het me voor en dacht bij mezelf: ‘Nee, nee, nee, nee! Niemand anders mag dit doen!’ Dus zei ik ja. Uit pure jaloezie en competitiviteit.”

Toch heeft ze zich haar keuze nog niet beklaagd. “Ik ben zo blij dat ik het gedaan heb", vertelt ze. “Het is de rol waar ik me het meest mee verbonden voel uit heel mijn carrière. Ik ben zo trots dat ik daar deel van heb uitgemaakt." Dat het verhaal nogal donker is, vindt ze geen bezwaar. “Ik heb donkere verhaallijnen en personages altijd meeslepender gevonden, al ben ik niet helemaal zeker waarom ze me zo aantrekken. Ik ben niet iemand die haar werk zo serieus neemt, dus ik kan nogal gemakkelijk in en uit mijn rol stappen. Ik laat een duister personage me niet kwellen en ik moet mezelf ook niet kwellen om June te spelen.”