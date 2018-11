Elf seizoenen, drie films en vier stripalbums: dit is waarom ‘De Buurtpolitie’ razend populair blijft HL

22 november 2018

00u00 0 TV Morgen loopt het tiende seizoen van 'De Buurtpolitie' ten einde, maar fans van het bekendste korps van Vlaanderen hoeven niet te treuren. Na 620 afleveringen bestelde VTM een elfde seizoen. Er volgt ook nog een Sinterklaasspecial, een derde bioscoopfilm en een vierde stripalbum. "We snappen het succes zelf niet."

"De eerste twee seizoenen moest 'De Buurtpolitie' nog een publiek opbouwen, maar sindsdien zitten onze kijkcijfers alleen maar in de lift", zegt executive producer Ilse Nackaerts. "Ook de voorbije weken was dat zo. Tot 486.000 Vlamingen stemden om 18u30 op ons af. Bij de opnames van het elfde seizoen gaan we dan ook niks veranderen aan onze formule en de cast. We hebben geen exacte verklaring voor ons succes. We snappen het zelf niet. Mochten we dat geheime recept wel kennen, zouden we dat ook kunnen toepassen op andere reeksen, maar zo werkt het duidelijk niet. We vermoeden wel dat vooral de aanwezigheid van humor veel kijkers aanspreekt. Bij 'De Buurtpolitie' valt er altijd wel wat te lachen. Een groot verschil met de meeste politiereeksen, waar het bloed soms van de muren druipt. Of waar misdadigers vaak psychopaten met zware jeugdtrauma's zijn. Onze slechteriken hebben eenvoudigere motieven voor hun gedrag en zijn daardoor ook menselijker en herkenbaarder."

