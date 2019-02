Elf jaar na haar ontslag bij ‘Thuis’: Patsy Van der Meeren wordt poetsvrouw in ‘Familie’ CD

05 februari 2019

06u15

Bron: Dag Allemaal 0 TV Een onverwachte tv-comeback. Elf jaar nadat het verhaal van Marie in ‘Thuis’ uitverteld was, duikt Patsy Van der Meeren (43) straks op in ‘Familie’ als poetshulp Gloria. Patsy bleef erin geloven om heropgevist te worden, maar haar vaste job in de pr-wereld geeft ze niet op. Dat zegt ze deze week in Dag Allemaal.

Deze week heeft Patsy haar eerste draaidag, maar ze ging al even langs bij ‘Familie’ om het scenario door te nemen. “Ik kwam met een klein hartje toe”, zegt ze. “Maar iedereen is zo lief en vriendelijk, dat ik me meteen welkom voelde.”

Ben je er ook niet enkele vertrouwde ‘Thuis’-gezichten tegen het lijf gelopen?

Ja, Werner De Smedt, Lien Van de Kelder. En Janine Bischops, natuurlijk. Leuk! Alleen spijtig dat we niet samenspelen. Mijn scènes zijn vooral met Gunther Levi. De eerste lezingen samen waren alvast leuk.

Jij wordt de poetsvrouw van Peter Van den Bossche?

Ja, in april komt Gloria voor het eerst op tv. Ze wordt ontslagen bij het poetsbureau van Fashion en kan dan bij hem aan de slag. Gloria is een flamboyante vrouw met het hart op de tong. Ze zegt altijd tegen iedereen haar gedacht.

Velen zullen Gloria natuurlijk ­vergelijken met Nancy uit ‘Thuis’.

Een beetje gezonde concurrentie kan geen kwaad hé. (lacht) Het is ook niet de bedoeling dat ik Ann Pira ga kopiëren. Dat is trouwens onmogelijk, want Nancy en Gloria zijn twee totaal verschillende types, in andere situaties. Maar wat hen wel bindt, is dat ze allebei positief in het leven staan.

Poets jij eigenlijk zelf graag?

Totaal niet! (lacht) Daarom heb ik zelf een poetshulp. Ik vind het heerlijk om thuis te komen in een proper en fris ruikend huis. Maar natuurlijk poets ik zelf ook. Dus op tv zal ik geloofwaardig overkomen als poetsvrouw.

Intussen is het liefst 11 jaar geleden dat jij voor het laatst als Marie te zien was in ‘Thuis’.

Nog altijd word ik daarover aangesproken. Ergens is dat wel logisch, want ik heb Marie 10 jaar gespeeld. Met veel plezier.

Jouw ontslag destijds was dan ook een klap in het gezicht.

Ik kon daar niet mee lachen. Zeker omdat ik steeds opdrachten had geweigerd. Maar de verhaallijn was op en dus moest ik vertrekken. En vind maar eens werk na jaren hetzelfde personage te hebben gespeeld. Dat was verdomd moeilijk. Buiten een rol in ‘Goesting’ was er niks.

Heb je vaak gesolliciteerd?

In het begin wel. Maar ik ben niet het type dat mensen bestookt met mails en telefoons. Ik voel me daar niet goed bij. En dan word je vergeten, ­natuurlijk.

Dus besloot je om je leven over een andere boeg te gooien.

Zeker na de geboorte van onze zoon Jef, zes jaar geleden, kon ik het mij niet veroorloven om geen inkomen te hebben. Ik ben toen begonnen met de pr voor een keten van tankstations. Iets totaal anders, maar ik hou wel van een uitdaging.

En het zorgt voor stabiliteit, ook op financieel vlak.

Juist waarnaar ik op zoek was. Een vaste job met regelmatige uren en minder verre verplaatsingen. Heerlijk. Zo schoot er veel tijd over voor mijn gezin. En vorig jaar werd ik mama van een dochtertje, Charlotte.

Maar begon je het spelen niet te missen? ‘De Luizenmoeder’-actrice Elise Bundervoet miste het in die mate, dat ze depressief werd.

Zo erg was het nu ook weer niet bij mij. Maar acteren zit wel in mijn bloed. En ergens heb ik er altijd in geloofd dat ik weer zou worden opgevist.

Wat nu ook is gebeurd.

Ik was keiblij toen ze mij belden. Ook omdat mijn werkgever het mij gunt om deze job erbij te nemen. Die is daar gelukkig heel flexibel in.

Wil je dan niet opnieuw fulltime actrice worden?

Als ik een fantastisch voorstel krijg dat ik niet kan weigeren, wil ik dat overwegen. Maar niet om ergens twee maanden te spelen. Het moet mij langer stabiliteit geven. En ze zeggen wel dat het als acteur normaal is dat je een onzeker bestaan leidt, maar voor mij is dat iets te ­onzeker.