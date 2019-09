Eindelijk nog eens een stevige verhaallijn voor Jan in ‘Familie’: “Leuk dat ik na lange tijd nog eens wat te betekenen heb” Redactie

03 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV ‘Familie’ zonder Jef De Smedt (63), het is ondenkbaar. Z’n personage Jan Van den Bossche draait dan ook al van aflevering één mee. Maar de jongste jaren was Jefs aandeel in de soap erg mager. Tot nu: nonkel Jan staat eindelijk weer vol in de schijnwerpers. “Ik ben blij voor mezelf”, zegt Jef, “maar ik heb de schrijvers en producers ook een mail gestuurd om hen te feliciteren voor het sterke werk dat ze hebben geleverd.”

De plotwending die Jan weer voor het voetlicht brengt in ‘Familie’, is er nochtans geen om vrolijk van te worden. Want het nieuwe seizoen is amper gestart of er heeft zich al een hartverscheurend ongeval voorgedaan. Vrijdag zagen we hoe Jan door een nieuw circulatieplan een straat in de verkeerde richting inrijdt. Hij is zich van geen kwaad bewust, want Niko en Rudi hebben in een dronken bui het nieuwe verkeersbord weggenomen. Het komt tot een zware aanrijding tussen Jan en Cédric, de zoon van Veronique. Maandag bleek dat Cédrics baby Kasper, die achter in de wagen zat, de harde klap niet heeft overleefd.

Met het trieste ongeval lanceren de makers van ‘Familie’ nog eens een verhaallijn waar veel Van den Bossches bij betrokken zijn, en dat doet Jef De Smedt veel plezier. “Ik ben de hoofdschrijvers zeer dankbaar”, zegt hij. “De reeks begon 28 jaar geleden met verhaallijnen die de héle familie aanbelangen. Dat was de originele -insteek, al leken de vorige generaties schrijversgroepen dat een beetje uit het oog te zijn verloren. Maar nu: eindelijk nog eens een verhaallijn met vlees aan voor Jan én de rest van de familie, fantastisch!”

Het doet jou merkbaar deugd om opnieuw op de voorgrond te staan.

Ja, al blijf ik mezelf zien als een middenvelder die niet per se hoeft te scoren. Maar ’t is wel plezant dat ik na lange tijd nog eens mee vooraan mag spelen en iets te betekenen heb. Zeker als het met zo’n sterk verhaal is. En als ik iets goed vind, mag iedereen het weten. Ik heb een mail gestuurd naar alle schrijvers en producers om hen te feliciteren met het sterke werk dat ze hebben geleverd.

Jan gaat door de hel na het vreselijke ongeval. Het zal niet makkelijk geweest zijn om zulke donkere emoties neer te zetten.

Klopt. Om dat geloofwaardig te brengen, heb ik diep in persoonlijk verdriet moeten graven.

Lukt het jou makkelijk om de tranen te laten rollen?

Eigenlijk wel, ik kan het meestal op een natuurlijke manier opwekken. En als het toch niet lukt, gebruik ik een traanstick. Een likje onder het oog en de damp van munt zorgt onmiddellijk voor echte tranen. Maar daar heb ik tijdens mijn carrière amper gebruik van moeten maken.

Niet alleen Jan, maar ook Niko en Rudi zullen worden verteerd door schuldgevoelens.

De gevolgen voor Niko en Rudi zullen groot zijn, ja. Jo Hens en Werner De Smedt hebben eveneens diep in hun emoties moeten graven. Maar het zwaarste gewicht rust natuurlijk op Jans schouders. Ik mag er niet aan denken dat ik een neefje dood zou rijden. Ik weet niet of ik zoiets te boven zou komen, eerlijk gezegd.

Het is al heel lang geleden dat je zulke heftige emoties hebt moeten spelen.

Ja, van de periode dat Jan en zijn derde echtgenote Linda uit elkaar gingen na zijn overspel. Nadien zat Jan diep in de put, en verdween hij wat meer naar de achtergrond. Tja, de kijkers hebben er, natuurlijk, geen boodschap aan om constant een depressieve Jan te zien.

Raakte je zelf al eens betrokken bij een auto-ongeval?

Eén keer. Op m’n 21ste ben ik tegen een andere auto gereden. Een jeugdzonde, zeg maar. Gelukkig zonder dodelijke afloop, ’t was vooral schrikken. Ik was volledig de kluts kwijt na die klap. Met die scène moest ik wel terugdenken aan dat ongeval.

Hoe zou jij je rijstijl omschrijven?

Ik rij heel voorzichtig. Buiten die ene keer heb ik nooit meer een ongeval gehad. Ook niet in de tien jaar dat ik met de motor heb gereden. Ik woon in Heverlee, maar tegenwoordig ga ik altijd met de fiets naar Leuven, ook al regent het pijpenstelen.

Voel jij je veilig op de fiets?

Ik ben toch altijd op mijn hoede, hoor. Zeker aan het station van Leuven. Niet voor automobilisten, wel voor studenten die er van de trein stappen met hun hoofdtelefoon op, starend naar hun smartphone. Die kijken dus niet op, hé. Zo gevaarlijk!

‘Familie’ werd jarenlang in Boortmeerbeek opgenomen, maar zit nu in de AED studio’s in Lint.

Eerlijk, die verhuis, ik zag daar eerst tegenop. Vroeger was ik ’s ochtends een halfuurtje onderweg, nu is dat minstens een uur. En met de fiets bijna twee uur. Ach, intussen doe ik die extra kilometers met plezier. Onze nieuwe werkplek voelt alsof we in Hollywood zijn en we worden er enorm in de watten gelegd. Zodiak is een fantastisch productiehuis. Ik ga elke ochtend een koffie drinken en een babbeltje doen met de collega’s van ‘De Buurtpolitie’, bijvoorbeeld.

Jouw ex-‘Familie’-collega Ronny Waterschoot vindt dat jij blijft groeien als acteur.

Dat is wel leuk om te horen. Maar ik blijf bescheiden, hoor. Op en naast de set. Ik voel mij zeker geen tv-vedette als ik over straat loop.

Op Instagram zette je een filmpje van de terneergeslagen Jan met de boodschap dat het niet goed met hem zal aflopen in het nieuwe seizoen. Duizenden fans vreesden al voor jouw vertrek.

Ik had het natuurlijk over de crash waarbij Kasper om het leven is gekomen. Ik moet wel zeggen: het deed deugd dat zoveel kijkers het jammer zouden vinden als ik uit ‘Familie’ zou verdwijnen. Wat, voor alle duidelijkheid, op dit moment helemaal niet aan de orde is. Maar ’t valt op dat ik nooit eerder zoveel likes heb gekregen op Instagram.