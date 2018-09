Éindelijk! Erik Van Looy laat zijn lange haren knippen DBJ

17 september 2018

23u04 5

Erik Van Looy is bijna klaar voor een nieuw seizoen van De Slimste Mens ter Wereld. In Gert Late Night kwam hij praten over de jury, de kandidaten en zijn lange lokken. Gert & James besloten om daar verandering in te brengen met een knipbeurt op de Evanna. Jitske, de dochter van Peter Van de Veire nam de schaar ter hand.