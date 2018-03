Eindelijk: eerste "ik hou van jou" in 'Blind Getrouwd' SD

12 maart 2018

06u00

Bron: VTM 226 TV "Normal life, weeral een nieuw hoofdstuk", klinkt het bij Marjolein. De vijf 'Blind Getrouwd'-koppels zijn een nieuwe fase van het experiment gestart: het samenwonen. Met nog vier weken te gaan, valt de eerste 'Ik hou van je'. Maar bij wie?

Marjolein en Mike

Marjolein en Mike zitten terug op de goede weg na enkele diepgaande gesprekken en advies van expert Alexander Witpas. Ze spreken af om zich vanaf nu te concentreren op de positieve punten. En om eventuele negatieve momentjes in de toekomst meteen in de kiem te smoren, maakt Mike een verrassing voor Marjolein.

Esther en Tim

"Over gevoelens praten, je stelt je daar kwetsbaar mee op. Als ik het kan vermijden, praat ik daar liever niet over", zegt Esther. Haar grootste angst is gekwetst worden. Tim wil haar echter op een originele manier duidelijk maken wat er in hem omgaat.

Lieve en Aljosja

Ook Aljosja heeft een verrassing voor Lieve. "Bloemen, gaat ze dat leuk vinden, of klef? Dus ik dacht: ik ga gewoon rode rozen kopen. Dat is superklef, maar wel zodanig klef dat het grappig wordt." Hoe reageert Lieve op z’n romantisch gebaar?

Frie en Toon

"Ons huishouden is keipraktisch, dat loopt echt keivlot. Het enige wat niét vlot loopt is wanneer ik kook, omdat Frie niet gewoon is om niet te moeten koken. Dan zie je die echt gewoon heel verdwaald in de keuken staan van, wat moet ik nu doen, ik moet niets doen. Dat is nog wel koddig om te zien." Het lijkt zowat de enige bekommernis te zijn ten huize Toon en Frie, of niet? Hun ochtendroutines zijn niet zo compatibel, nu ze allebei terug aan het werk zijn.

Wendy en Damiano

Stewardess Wendy en coach Damiano zullen elkaar twee dagen niet zien, aangezien Wendy voor het werk naar het buitenland moet. Ze staat vroeger op om een ontbijt voor Damiano te maken, zodat ze elkaar nog even kunnen zien voor ze vertrekt.

'Blind Getrouwd', vanavond om 20u35 op VTM