Eindelijk een brave Stan? Vergeet het maar, zo onthult nieuw ‘Thuis’-boek HL

14 juni 2019

06u00 0 TV Wat bezielt Stan en Joren toch in ‘Thuis’? De ene mishandelde zijn moeder, de andere sloeg zijn vader in elkaar. En allebei drinken ze te veel en zijn ze niet vies van een leugen. Zijn ze gewoon twee tieners die wat op de dool zijn? Of is er veel meer aan de hand? Het nieuwe ‘Thuis’-boek ‘Ontspoord’ geeft een antwoord.

In het vorige ‘Thuis’-boek ‘Onuitgesproken’ stond de wereld van Judiths dochter Emma centraal. En dan vooral de skireis die voor één van haar medestudenten fataal afliep. Het verhaal kwam in de serie zelf amper aan bod, maar wel in de voorlopig enige ‘Thuis’-spin-off ‘Secrets’.

In het boek ‘Ontspoord’ krijgen we een inkijk in de hoofden van Joren en Emma’s broer Stan. We lezen vanuit hun standpunt hoe de jongens de voorbije turbulente maanden hebben beleefd. En zo leer je hoe doortrapt en gewiekst Stan wel is.

Boosaardig ettertje

Ja, de probleemtiener, die Britney omverreed, Leo in het ziekenhuis klopte en zijn eigen moeder aftroefde, blijkt heel goed te weten hoe hij mensen moet manipuleren. Én hoe hij het best kan inspelen op het schuldgevoel van Judith, Tom en Joren. Stans verblijf in de psychiatrie, waar bij hem de persoonlijkheidsstoornis borderline werd vastgesteld, heeft duidelijk weinig effect gehad.

Dat bleek onlangs ook op tv, toen Stan Joren prees nadat die z’n vader in dronken toestand enkele rake klappen had toebedeeld. ‘Goed gedaan, hij verdiende het’, zei Stan. Maar in het boek blijkt pas echt dat deze jongen zijn lesje nog niet heeft geleerd en een heel vervelend en boosaardig ettertje blijft.

Voorbedachte rade

Het zal voor de ‘Thuis’-fans ontluisterend zijn om te lezen hoe Stan met voorbedachte rade het sluwe plan bedacht om Jacques een loer te draaien. En hoe hij zijn moeder, dokter Judith, in elkaar sloeg: jawel, ook dat was op voorhand bedacht. Want zijn mama moest voelen hoe ze hem teleurstelde en te weinig aandacht voor hem had.

Pijnlijk is ook dat Stan helemaal niet verliefd is op Joren. Hij denkt in termen van ‘meesterzet’ en ‘in de val laten lopen’. Dit is exact waar hij Joren wil hebben: in een positie waarin die hem nodig heeft. En als het moet wil Stan best faken dat ze een amoureuze relatie hebben. Als Stan de verliefde Joren kust, denkt hij: ‘Arme, Joren.’

Heel veel spijt

‘Ontspoord’ duikt ook in de denkwereld van Joren, die er zelf van schrikt dat hij verliefd is op een jongen. Joren heeft er duidelijk alles voor over om bij Stan te zijn. Ook fout gedrag, zoals de vechtpartij met zijn vader. Joren heeft echter heel veel spijt van z’n agressieve uithaal, maar hij zit gevangen in een spiraal van negatieve gevoelens: hij drinkt te veel om Stan te imponeren, hij stelt Tim zwaar teleur en is jaloers op z’n kameraad Boris en op iedereen aan wie Stan z’n aandacht schenkt.

Stoerdoenerij

Wie ‘Ontspoord’ leest, krijgt dus meer inzicht en begrip, maar blijft vooral met afkeuring achter. Want het is duidelijk dat de combinatie ‘Stan, Joren en Boris’ een gevaarlijke cocktail begint te vormen die elk moment voor een uitbarsting kan zorgen. De drie spijbelen en zetten elkaar aan tot misplaatste stoerdoenerij. En dat leidt tot nieuwe gewelddaden. Hm, dat voorspelt niet veel goeds, toch?

‘Ontspoord’ is verschenen bij Borgerhoff & Lamberigts en kost 19,99 euro.