Eindelijk: Disney+ komt naar België op 15 september Melissa Van Ostaeyen

23 juni 2020

08u13 78 TV Ze hebben er lang op moeten wachten, maar het geduld van de Belgische Disneyfans wordt na de zomer eindelijk beloond. Streamingdienst Disney+ zal vanaf 15 september in ons land beschikbaar zijn.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De oorspronkelijke lanceringsdatum voor Disney+ in ons land lag eerst in mei, maar het bedrijf bleef de Belgische versie van het platform maar uitstellen. Een beetje zuur, want onze noorderburen kregen in september 2019, toen Disney+ geboren werd, al toegang tot de content. Vandaag maakte Disney dan eindelijk bekend wanneer wij ons abonnement kunnen aanvragen: op 15 september kunnen ook wij genieten van al het Disneymateriaal. Ook Luxemburg mag de lancering diezelfde dag verwachten.

Het streamingplatform heeft heel wat films en series in de aanbieding. Zo zal je de volledige catalogus aan Disney-animatiefilms en -klassiekers kunnen bekijken, net als alle programma’s van National Geographic en alle superheldenfilms van Marvel. Maar er is ook nieuw materiaal, zoals de populaire ‘Star Wars’-reeks ‘The Mandalorian’.

De Belgische prijzen zullen gelijklopen met Nederland: daar betaal je 6,99 euro per maand voor een abonnement.

Geen vroege lancering

Disney koos niet voor een vervroegde lancering tijdens de lockdown. Hoewel hen dat een mooi aantal abonnementen had kunnen opleveren. Misschien maar goed ook, want door de gigantische stroom aan mensen die de hele dag op het internet zitten, worden streamingwebsites zoals YouTube en Netflix flink belast. Om overbelasting van het internet te voorkomen, verlaagden YouTube en Netflix dus de streamingkwaliteit. Ook de beeldkwaliteit van Netflix ging omlaag in Europa, na een voorstel van de Europese Commissie in Brussel. Niet bepaald een moment om nóg een nieuwe streamingzender te introduceren.

Save the date! #DisneyPlus komt naar België en Luxemburg op 15 september. pic.twitter.com/D0QOGgIc35 Disney België(@ DisneyBE) link

Eenvoudig streamen? Bekijk hier de populairste mediaspelers op Tweakers.be.