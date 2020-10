Einde verhaal voor Duiveltje: dit waren alle optredens - én hints - van aflevering 4 van ‘The Masked Singer’ SDE

09 oktober 2020

22u23 50 TV Tijdens een spetterende vierde aflevering zetten Jens Dendoncker (30), Julie Van den Steen (28) en Karen Damen (45) - met de hulp van Ingeborg (53) - vrijdagavond hun speurtocht naar ‘ Tijdens een spetterende vierde aflevering zetten Jens Dendoncker (30), Julie Van den Steen (28) en Karen Damen (45) - met de hulp van Ingeborg (53) - vrijdagavond hun speurtocht naar ‘ The Masked Singers ’ onverminderd voort. “Geen nieuwe kandidaten meer, vanaf nu wordt er enkel nog ontmaskerd", liet presentator Niels Destadsbader (32) al weten. Dit keer was het Duiveltje die z'n masker moest afzetten.

OPGELET, dit artikel bevat spoilers.

Duiveltje

De kandidaten geven vandaag geen tip, maar vertellen een leugen. “Voor ik iets doe, denk ik daar altijd lang en hard over na.” Misschien daarom dat Duiveltje ervoor kiest om in het Nederlands te zingen, met een eigen versie van ‘Goud’ van Bazart. Ingeborg denkt aan een mix van Wesley Sonck en Christophe Stienlet, maar met het hoofd van Wesley. “Ik zit op een totaal andere piste", zegt Jens. “Jacques Vermeire. Qua gestalte kan dat perfect, en Jacques kan zitten - hij kan alles." Maar Julie vermoedt dan weer Andy Peelman, vanwege de tip ‘fictie en realiteit liggen dicht bij elkaar’. Karen volgt haar redenering: “Ik heb hem net een berichtje gestuurd om te vragen of hij iets mee ging drinken." En ze blijken gelijk te hebben, want Andy - die ontmaskerd werd - kruipt wel degelijk uit het rode pak. “Tegen mijn vrouw en moeder liegen, oké. Maar het ergste van al was Karen Damen. Die zat me te bellen en te sturen om iets te gaan drinken. Terwijl ik hier backstage zat, zag ik haar bezig op haar gsm!” En hij voegt eraan toe: “Het is trouwens echt sterven op zo’n podium.”

Koningin

De Koningin heeft haar naam niet gestolen, want ze verloor nog geen enkel duel. Ook dit keer blijkt ze almachtig met een spetterende versie van ‘Blinding Lights' van The Weeknd. “Is dit zeker Belgisch?”, vraagt Ingeborg zich af. “Wat een topzangeres.” Al wil ze ook weten of de bustier van de Koningin klopt. Jens Dendoncker denkt dan weer aan Nathalie Meskens: “Een van de weinige mensen in Vlaanderen die dit kan zingen." Ook de namen van Dana Winner, Sylvie De Bie, Barbara Dex en Sandra Kim vallen. “Ik denk echt dat ik haar stem herken”, zegt Karen over die laatste. Zij ziet in de tekst van ‘J’aime La Vie’ een hint. En de Koningin, die liegt erop los: “Ik ben geen winnaar, maar een verliezer."

Aap

Met een energieke versie van ‘Don’t call me up’ van Mabel - met hier en daar zelfs wat twerken - maakt Aap meteen indruk. “Ik denk dat het Slongs is, ook omdat zij het alledrie zeiden", zegt Ingeborg. Karen blijft bij haar eerste idee, Ruth Beeckmans, maar Julie denkt eerder in de richting van An Lemmens en Kat Kerkhofs. Jens heeft dan weer een plotse inval: “Het is Matteo Simoni." De leugen - “Ik heb nog nooit iemand nageaapt” - brengt niet veel duidelijkheid.

Duiker

“Ik doe jullie allemaal naar adem happen”, vertelde hij op voorhand, en dat was alvast geen leugen. Duiker maakt erg veel indruk met z'n ingetogen versie van ‘Lay Me Down’ van Sam Smith. Mich van Kommil Foo, denkt Ingeborg, al passeren ook Jeroen Van Dyck en Bent Van Looy de revue. “Dit is geen politicus of sportman", zegt Karen. “Het is duidelijk iemand die in het wereldje zit." Julie is het daar niet mee eens en kiest voor Remco Evenepoel of Ibe Wuyts. Maar Jens is zeker: Max Colombie van Oscar and the Wolf: “Zeker die hoge noten deden me er echt aan denken.” Duiker liegt in ieder geval: “Ik was nooit deel van een band.”

Wolf

Wolf toont meteen dat hij kan dansen met wat fancy voetenwerk op ‘My Prerogative' van Bobby Brown. Karen hoopt dan ook op Stef Wauters, al wordt ook z'n collega Dany Verstraeten genoemd. Jens blijft in ieder geval bij zijn idee van vorige week: Wout Bru. Dat strookt wel met de leugen van de Wolf: “Lekker koken is overroepen, ik jaag alleen om te overleven.” Karen noemt dan weer Tom Waes, al is er twijfel over z'n stem. Ingeborg is vooral in de war, maar denkt dankzij de tip ‘Late Night’ aan Gert Verhulst, al zijn Kürt Rogiers of Stef Wauters volgens haar ook een optie.

Zeemeermin

“Een tengere vrouw die heel mooi kan zingen, dus ik kwam uit bij Lisa Del Bo", zegt Ingeborg, al denkt ze ook aan Kato en Lize Feryn. De Zeemeermin doet de speurders duidelijk twijfelen met haar ‘Wrecking Ball’ van Miley Cyrus. Julie denkt dan eerder aan Kelly Pfaff of Wendy Van Wanten. Maar Jens is het daar niet mee eens en zet z'n geld in op Laura Lynn. Karen is in ieder geval zeker: het is Kathleen Aerts. Daar heeft ze zelfs honderd euro voor over, in een weddenschap met Jens. “Ik spreek regelmatig met alle speurders af", liegt de Zeemeermin alvast. Kan kloppen, zegt Karen, want ze heeft al jaren nog amper contact met Kathleen, geeft ze toe.

Suikerspin

Suikerspin sluit de show af met ‘How Things Would Dance’, een Engelstalige versie van monsterhit ‘Hoe het danst’ van Marco Borsato. Jens zoekt het niet al te ver: klein, fijn en een suikerspin op het hoofd, dat is Selah Sue. Maar Laura Tesoro kan volgens hem ook. Dat denkt ook Julie, al vermoedt ze ook dat Olga Leyers of Charlotte Leysen het kunnen zijn. Karen wijst dan weer met de vinger naar Bab Buelens, al is ze er toch van overtuigd dat het Ianthe Tavernier is. Maar Ingeborg denkt dan weer in een andere richting: lekker ding - Isabelle A. De leugen, “Ik heb nog nooit intens geknuffeld met Niels Destadsbader", brengt de speurders alvast niet veel verder.

