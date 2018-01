Einde van 'The Big Bang Theory' in zicht? TC

11u59 0 VTM TV Het komende twaalfde seizoen van de meest succesvolle sitcom van het moment zou wel eens het laatste. Dat zegt hoofdrolspeler/producer Johnny Galecki .

De geruchten circuleren al een tijdje in Hollywood. Vooral omdat de kijkcijfers in de States de laatste tijd fiks begonnen te zakken. Maar nu heeft ook Johnny Galecki, die de rol van Leonard Hofstadter speelt, maar ook coproducer van de reeks is, gehint dat de serie op zijn einde loopt. "We hebben zoveel succesvolle seizoenen gehad", zegt hij in een interview. "Het wordt hoog tijd om over een passend einde na te denken. Deze reeks heeft recht op een einde in schoonheid. Een finale waar iedereen jaren over spreekt."

Een kwestie van tijd

Of hij en zijn collega's al bezig zijn met het uitwerken van dat einde wil hij niet bevestigen. Maar volgens veel Hollywoodwatchers is het duidelijk. "Eens zulke uitspraken gedaan worden, is het slechts een kwestie van tijd voor het schrappen van een reeks officieel bekendgemaakt wordt", klinkt het. Voor velen is het overigens geen verrassing dat 'The Big Bang Theory' nu zou eindigen. "Andere hoofdrolspelers als Jim Parsons en Kaley Cuoco gaven eerder al aan dat ze graag aan andere projecten zouden werken. Twaalf seizoenen lijkt gewoon voldoende te zijn."

REUTERS Acteur en producer Johnny Galecki (die in het Vlaamse Bree geboren werd) gaf aan dat er over het einde van de reeks nagedacht wordt.