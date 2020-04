Einde van ‘Homeland’ valt Claire Danes en Mandy Patinkin zwaar: “We konden elkaar alleen maar vasthouden en huilen” TDS

05 april 2020

08u45

Bron: ANP 0 TV Dat het afscheid van ‘Homeland’ zwaar zou zijn, hadden hoofdrolspelers Claire Danes (40) en Mandy Patinkin (67) wel verwacht. Dat ze maanden na hun laatste dag op de set nog steeds emotioneel zouden worden als ze het daarover hebben, zagen ze dan weer niet aankomen.



“Onze laatste paar scènes samen waren intens, dus we zaten helemaal in onze rollen”, vertelt Patinkin aan BuzzE. “Tot we klaar waren en de showrunner riep: ‘en dat was de laatste scène van Carrie en Saul in ‘Homeland’’. Claire en ik konden elkaar alleen maar vasthouden en huilen.”

De acteur houdt het ook bij die herinnering niet droog. “Sorry hoor, maar dit was acht jaar van mijn leven. Pas in de maanden na die laatste dag is het echt tot me doorgedrongen dat het voorbij is.” Het afscheid voelt dubbel, vindt Danes. “De rol van Carrie vergde heel veel van me, en die druk is eraf. Maar het is wonderlijk hoe je een intieme band opbouwt met een televisiepersonage, iemand die niet eens echt bestaat. Het is moeilijk dat los te laten.”

CIA

De Carrie en Saul die de acteurs in de serie speelden, werken in de antiterrorisme-unit van de CIA, de Amerikaanse inlichtingendienst. Om die rollen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen, bouwden de twee en hun collega’s de afgelopen jaren een goede band op met een groep mensen die daadwerkelijk uit dat vakgebied komen.

“We noemden het ‘spy camp’”, lacht Patinkin. “Elk seizoen brachten de makers van de show de echte experts met ons samen zodat we van hen konden leren. Met zulke mensen was ik anders nooit in contact gekomen, dus ik vroeg ze het hemd van het lijf. Het voelt na al die jaren haast alsof ik een extra opleiding heb gedaan.”

Echte wereld

Danes noemt het spionagekamp een van de dingen die ze het meest gaat missen nu de serie ten einde is. “Als acteur creëer je alleen een wereld, nu mochten we praten met mensen die in de echte wereld het beleid maken, mensen die ervoor zorgen dat we veilig zijn. Ik zal Carrie nooit vergeten, maar die gesprekken zullen me ook altijd bijblijven.”