Eigenlijk had deze ‘Friends’-actrice Rachel moeten spelen: “Maar niemand had het beter kunnen doen dan Jen”

Bron: News.com.au 0 TV Het was Jennifer Aniston (51) die Rachel Green onsterfelijk maakte in ‘Friends', maar eigenlijk had een andere actrice uit de reeks de rol moeten krijgen: Jane Sibbett (57). Dat verklapt ze zelf in een interview met News.com.au.

In de reeks speelde Jane Sibbett de ex-vrouw van Ross Geller, Carol. “Maar eigenlijk was ik in de running voor een ander personage”, verklapt ze in een interview met News.com.au. “Ze wilden dat ik een van de centrale zes zou worden. Rachel, namelijk. Het is iets dat ik niet vaak vertel, omdat niemand de rol beter had kunnen spelen dan Jen."

Maar waarom kreeg Jane de rol uiteindelijk niet? “Ik vroeg aan m’n agenten of ze de producenten verteld hadden dat ik op dat moment zwanger was", legt ze uit. “Zij zeiden: ‘Oh nee, we dachten dat we het ze later zouden vertellen.' En ik antwoordde: ‘Nee, je moet het ze nu vertellen.’ Uiteraard zeiden de producenten daarop dat het niet zou werken."

Ondertussen had Jane wel het script al gelezen, en besefte ze dat ze perfect zou zijn om Carol te spelen. Dat is de lesbische ex-vrouw van hoofdpersonage Ross, die zwanger is van hem. Helaas werd eerst actrice Anita Barone gekozen voor de rol. Maar na de pilot-aflevering verliet ze de show en moesten de producenten opnieuw op zoek naar een geschikte actrice. “Ik kwam thuis van het ziekenhuis, waar ik net bevallen was van m’n zoon, en ik kreeg een telefoontje dat ze een nieuwe actrice zochten voor Carol”, herinnert Jane zich. “Of ik de volgende dag kon komen werken? Twee dagen na de bevalling stonden m’n zoon en ik op de set. Ik beleefde alles in een waas. Maar het was grappig! Het had eigenlijk slechts twee weken moeten duren, dus ik ben erg dankbaar", zegt Jane, die uiteindelijk 15 afleveringen lang te zien was in de serie.

Spijt dat ze de rol van Rachel niet kreeg, heeft ze niet. “Tuurlijk heb ik geen spijt, in hemelsnaam! Niemand zou maar in de buurt kunnen komen van wat Jennifer Aniston met Rachel heeft gedaan. Ze was zo perfect."