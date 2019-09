Eigenaresse ‘Downton Abbey’-landgoed klapt uit de biecht: “De opnames zijn erg rommelig” SDE

05 september 2019

16u28 0 TV De populaire tv-serie (en film) ‘Downton Abbey' werd opgenomen in Highclere Castle, een statig landgoed in het Engelse graafschap Hampshire. Eigenaresse Lady Carnarvon is erg blij dat haar woonst werd uitgekozen als decor voor de serie, al brengt het wel enkele problemen met zich mee, vertelt ze in het tv-programma ‘This Morning’.

Het prachtige Highclere Castle, zoals ‘Downton Abbey’ écht heet, is al jaren de thuishaven van de familie Carnarvon. De huidige Lord en Lady zijn grote fan van de reeks, al is niet alles rozengeur en maneschijn. Dat vertelt Lady Carnarvon in het tv-programma ‘This Morning’. “De opnames kunnen echt rommelig worden", gaf ze toe. “Je ziet de glamour niet. Het enige wat je ziet is een heel dorp aan computers en overal filmcamera’s en mensen in zwarte jassen. En weet je, die mensen openen elk raam in februari.” En, voegt ze er al lachend aan toe: “Dan zeggen ze: ‘Oh, het is hier zo koud! Hoe kunnen jullie hier wonen?’ En dan moet ik antwoorden: ‘Wíj zetten niet alle ramen open.’”

Julian

Maar toch vond het koppel het geen probleem om hun huis open te stellen voor de filmploeg. “We hadden geen idee hoe succesvol het kon zijn, maar ik kende Julian (Fellowes, de schrijver, red.). Ik dacht dat als ik écht ongelukkig was, ik dus wel even met hem zou kunnen praten. Maar ik vertrouwde hen.”

Later deze maand komt een film over de populaire tv-reeks uit. Daarin zullen de bewoners van Downton Abbey een bezoek krijgen van koning George V en koningin Mary.