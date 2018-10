Eerste vrouwelijke 'Doctor Who' blijkt alsnog grote hit bij fans: "Jodie doet het véél beter dan sommige van haar voorgangers" MVO

08 oktober 2018

17u16 2 TV Er heerste veel controverse rond het nieuwe seizoen van 'Doctor Who', dat gisteren in première ging op BBC One. Jodie Whittaker (36) neemt als eerste vrouw ooit de hoofdrol van de Doctor op zich, en daar kon niet iedereen zich in vinden. Tót de eerste aflevering werd uitgezonden, zo blijkt. "Waar waren we zo bang voor? Ze is fantastisch."

"Toegegeven, ik ben overtuigd," schrijft een fan van het programma op Twitter. Samen met 8,2 miljoen andere kijkers - de hoogste kijkcijfers voor het programma in 10 jaar tijd - keek hij toe hoe de Doctor in een vrouw veranderde. Whittaker verving daarmee Peter Capaldi, die zich sinds 2014 de Doctor mocht noemen.

De enige keer dat er nog meer mensen keken was in 2008, toen David Tennant (tot vandaag nog steeds de populairste Doctor) zijn laatste aflevering speelde. Hij haalde 8,4 miljoen kijkers.

Jodie is al de 13de acteur die de rol vertolkt, maar ze brengt toch iets unieks naar de tafel. Volgens sommigen zelfs iets dat al een tijdje ontbrak in het programma. "Haar energie, haar humor, haar eigenaardigheid... Vrouw of niet, dit is een échte Doctor zoals die zou moeten zijn. Zoveel enthousiasme hebben we sinds Tennant niet meer gehad."

Niet de enige

Het is duidelijk dat Jodie het publiek tegen de verwachtingen in voor zich heeft gewonnen. En zij is niet de enige vrouw die met succes een mannelijke rol overneemt.

Zo zien we in 'Elementary', de Amerikaanse serie over Sherlock Holmes, Lucy Liu als vrouwelijke Watson. Bovendien is ook de bekende schurk Moriarty daarin gecast als vrouw, namelijk Natalie Dormer. In 'Ocean's 8' bestaat het team van criminelen opeens volledig uit vrouwen, en daarvoor werd het team van de 'Ghostbusters' in 2016 al eens volledig vrouwelijk.

Toch is niet iedereen fan van het concept. Zo kondigden de makers van de 'James Bond'-films deze week nog aan dat agent 007 nooit een vrouw zal zijn. "Dat is ook niet nodig," verklaart producent Barbara Broccoli. "We hoeven geen mannelijke personages in vrouwen te veranderen. Laten we gewoon meer vrouwelijke personages verzinnen en het verhaal aanpassen aan die vrouwelijke personages."

Ik kan niet naar de nieuwe #DoctorWho aflevering kijken in realtime vanavond maar ben alvast enthousiast na dit stukje. Ze is rap, funny en aanstekelijk enthousiast. Je ziet zelfs flarden David Tennant. https://t.co/R4oyOSILv7 Xander De Rycke(@ xanderycke) link

haven’t been this excited about Doctor Who since David Tennant and so far I’m absolutely LOVING it!

Jodie Whittaker is a revelation 💕💕 #DoctorWho Emmaa 👻(@ majordilemmaa) link

Just saw the new #DrWho and absolutely loved it. Jodie Whitaker was great as the doctor and felt very natural. And of course Sheffield was superb. A sonic screwdriver made from Sheffield Steel fantastic. Oliver 🍏(@ UpYourFidelity) link

Reinvention & regeneration. Jodie Whittaker is perfect. #DrWho pic.twitter.com/9gtBLYDOW9 Anthony Stewart(@ anthonystewart) link

New Dr. Who episode was BRILLIANT!!!! pic.twitter.com/vdQZDWYCyI Bendix Cork(@ CorkBendix) link

Dr Who shows that changing gender isn't really that alien. pic.twitter.com/xGPt0l3iwY AnotherGreen(@ Anothergreen) link

Well done Jodie Whittaker Dr Who is back..And she will be a great Doctor.Who cares if the Doctor is female..Get it "Who cares.." Sorry could not resist it. Looking forward to watching the new adventures of a very different but cool Doctor.. pic.twitter.com/c4Pmcn6UjL Dude@TheHighCastle(@ pab1958) link

Jodie Whittaker is wonderful. #DrWho Emma Kennedy(@ EmmaKennedy) link

The girl done good. Massive congratulations, Jodie. Little bit Tennant, but very, VERY much herself. I love her. ‘I know eactly who I am. I’m the Doctor’. Yes. Yes you are. #doctorwho NigelandWendy(@ NigelandW) link

I have watched every #DoctorWho actor since the first back in 1963. Jodie is quite outstanding & up there with the best. Brings great vibrancy, energy & no little touch of humour to the role. Jodie is Dr. Who. Keith Nieland(@ KeithNieland) link

They always say you never forget your first Doctor. Well, my daughter is sat on me, being allowed to watch Dr Who for the first time as she's old enough. Her first Doctor is a woman. I don't think I quite got my head around the gravity of that until just now. #DrWho Dunc(@ Geomorphologist) link