Eerste trailer ‘Studio Stan’ belooft muziek én ontroering: “Dit is meer waard dan al de rest dat ik in mijn leven heb gedaan” SDE

21 augustus 2019

19u18

Bron: VTM 0

In ‘Studio Stan’ nodigt Stan Van Samang elke week enkele gasten uit in de DAFT Studios in Malmedy om er een bepaald nummer op te nemen. Geen professionele zangers, maar gewone mensen die het nummer koesteren om een grappige of emotionele redenen. Enkele topmuzikanten en -producers zoals Jeroen Swinnen en Kris Wauters toveren het lied dan om tot een unieke cover, die de gast op het einde van de rit mee naar huis krijgt.