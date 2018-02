Eerste 'Politie 24/7' zit boordevol actie: "Geen vragen stellen, dieven vangen, nondeju!" MVO

06 februari 2018

'De Buurtpolitie' mag dan groot succes kennen, het gaat steeds om fictieve scenario's die uitgespeeld worden door acteurs. 'Politie 24/7' komt met een realistische show over het dagelijkse leven van onze politieagenten, en dat is zeker niet minder interessant! De eerste aflevering begint al meteen met een achtervolging op de E17. Hun motto is duidelijk: “Geen vragen stellen, dieven vangen, nondeju!"