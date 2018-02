Eerste 'Politie 24/7': Gegrinnik om verdwijning kat Mouchou en razendspannende achtervolging op E17 MVO - PLA

06 februari 2018

"Job bij Politie Antwerpen is niets voor mij. Ben ik veel te emotioneel voor", tweette een kijker gisteravond. De eerste aflevering van de nieuwe VRT-serie "Politie 24/7" werkte duidelijk op het gemoed van de kijkers. Er werd gegrinnikt om de verloren kat Mouchou maar er was ook verdriet om de plots gestorven papa.

De lokale politie Antwerpen heeft zich drie maanden lang laten filmen door de productieploeg van tv-maker Stef Soetewey. Van de 5.000 uren film zijn veertien afleveringen van 60 minuten gemaakt. Korpschef Serge Muyters hoopt met de serie te laten zien dat politie veel meer is dan in een combi met sirenes op achter dieven jagen.

Respect

De eerste aflevering zat vol afwisseling. Een patrouille trof een vader thuis dood aan en deed haar uiterste best om de aangeslagen dochter op te vangen. "Heftige verhalen. Krijg alleen maar meer respect voor de politie dan ik al had", reageerde een kijker.

Lachen werd het toen een patrouille een lastige dronkeman in een rolstoel wilde arresteren. De man sprong plots recht en liep een café binnen. De agenten van dienst konden er achteraf zelf ook om lachen.

De adrenaline schoot tegen het einde van de uitzending wel omhoog toen het Snelle Respons Team op het toneel verscheen. De agenten in burger gingen in achtervolging op een Volkswagen Up die over de E17 richting Gent scheurde. Ter hoogte van Lokeren werd de man klemgereden door het SRT, samen met wagens van de Wegpolitie.

"Prachtig dat teamwerk", vond een kijker terwijl iemand anders dacht een 'pamperke' nodig te hebben als zij eens met de SRT zou mogen meerijden.

Het laatste woord was voor kat Mouchou. Die liep de dag na haar terugkeer bij het baasje opnieuw weg. Sindsdien is er niets meer van Mouchou vernomen.