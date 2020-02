Eerste opdracht voor VTM bezorgt Julie Van den Steen kopzorgen: “Spijt is een groot woord, maar ...” SDE

05 februari 2020

10u00

Bron: HUMO 0 TV Binnenkort is Julie Van den Steen in ‘Beat VTM’ te zien, haar eerste opdracht voor VTM. Ze gaat er apneuduiken tegen een zekere Sara uit Deinze, en dat is allerminst evident, vertelt ze in HUMO.

Toen het telefoontje kwam om te gaan apneuduiken, viel Julie Van den Steen uit de lucht. “’Laat me eerst wat googelen,’ zei ik, ‘en ik bel zo dadelijk terug.’ Eerlijk, de schrik sloeg me om het hart toen ik las dat het bij apneuduiken de bedoeling is om zo lang mogelijk onder water te blijven zonder zuurstofflessen. Eén van mijn beste vriendinnen zat toevallig naast me en vroeg: ‘Op een schaal van nul tot tien, hoe bang ben je?’ Ik probeerde me sterk te houden en zei: ‘Het is voor de televisie, dus het zal wel allemaal goed omkaderd zijn. Een zes.’ Waarop zij: ‘In dat geval zou ik het doen.’" En zo geschiedde: Julie zegde toe. Al is ze daar achteraf bekeken niet onverdeeld blij mee, klinkt het. “Spijt is een groot woord, maar tijdens de voorbereiding merkte ik al snel dat ik niet lang genoeg gegoogeld had (lacht). Er kwam véél meer bij dat apneuduiken kijken dan ik had verwacht, bijvoorbeeld het feit dat je met je gezicht naar beneden langs een touw moest afdalen. Zo eng!”

‘BEAT VTM’ maandag 10 februari, om 20.40 uur op VTM

