Eerste Netflix-documentaire van de Obama's vanaf vandaag beschikbaar: "We waren verbluft dat ze wilden samenwerken"

21 augustus 2019

16u17

Vanaf vandaag, woensdag 21 augustus, is 'American Factory' bij ons te zien op Netflix, de eerste documentaire die door Higher Ground Productions, het bedrijf van Barack en Michelle Obama, wordt uitgebracht. De bekroonde documentaire vertelt het verhaal over een Amerikaanse fabriek dat overgenomen wordt door een Chinees bedrijf, met alle gevolgen vandien. Een onderwerp dat de Obama's nauw aan het hart ligt.

In 2014 werd een voormalige autofabriek van General Motors in Dayton, Ohio, overgekocht door het Chinese bedrijf Fuyao, dat glas voor auto’s maakt. De Amerikaanse bevolking reageerde initieel tevreden op de overname, want Fuyao en voorzitter Cao Dewong beloofden honderden nieuwe jobs en zeiden te investeren in de plaatselijke economie. Ze werden voor hun investering beloond met maar liefst 6 miljoen dollar aan subsidies. Maar al snel verminderde het enthousiasme van de Amerikaanse werknemers. Het Chinese bedrijf verwachtte dat ze zich zouden houden aan de Chinese werkcultuur en zonder klagen zes à zeven dagen per week zouden werken. Productie werd steeds meer opgedreven en “decadente Amerikaanse uitspattingen” zoals lunchpauzes en veiligheidsmaatregelen werden verminderd. En nog belangrijker: elk spoor van een vakbond moest uitgewist worden.

Grote fans

De documentaire van Julia Reichert en Steven Bognar raakte een gevoelige snaar bij de Amerikaanse kijkers en sleepte tijdens het Sundance Film Festival de prijs voor ‘Beste Amerikaanse Documentaire Regie’ in de wacht. Daarmee kwam ‘American Factory’ ook op de radar van Higher Ground Productions, het bedrijf van Barack en Michelle Obama. Reichert geeft toe dat zij en haar partner Bognar verbluft waren toen de Obama’s contact met hen opnamen. “We wonen in Ohio, en dat is natuurlijk altijd een swing state ( een staat waar geen van de presidentskandidaten een duidelijke meerderheid heeft, red.) geweest. En we hebben erg hard gewerkt voor de verkiezing van de president.” Maar een samenwerking zagen ze niet aankomen, vertelt Bognar. “Het was een grote verrassing. We waren echt weggeblazen.”

Toch is het niet zo vreemd dat de Obama’s interesse toonden in de film. “Tijdens de meeting hoorden we dat de First Lady zich echt verbonden voelde met de film omdat ze zelf een achtergrond heeft in de arbeidersklasse: haar vader was een werknemer die elke dag zijn uniform aandeed en naar zijn werk ging”, vertelt Reichert. “Ze komen allebei van een bescheiden achtergrond. De president kon zich daar ook in terugvinden, maar voelde zich meer verbonden met de politieke gevolgen ervan.” En wat meer is: “Als je er over nadenkt: het zijn allebei verhalenvertellers", zeggen de filmmakers. “Ze hebben uitstekende boeken geschreven en ook in hun speeches vertellen ze verhalen. En een van de doelen van Higher Ground is om mensen samen te brengen door verhalen te vertellen.”

Doel

Zelf hadden ze een iets ander doel met ‘American Factory’, vertelt Reichtert. “We moeten leren om de verschillende culturen in de wereld te begrijpen. Met deze film hebben we geprobeerd om te tonen wat globalisatie doet op een menselijke, intieme schaal in één fabriek. Ik denk dat dat waardevol is. We proberen geen conclusie te trekken of te zeggen dat dit is wat we moeten doen. Volgens ons is het beste wat we op dit moment - een periode van grote economische en culturele veranderingen wereldwijd - konden doen, was zo direct mogelijk tonen hoe globalisatie eruit ziet en hoe het voelt voor mensen.”

‘American Factory’ is vanaf vandaag, 21 augustus, te zien op Netflix.