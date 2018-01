Eerste gruwelijke beelden 'The Assassination of Gianni Versace' zijn er, familie Versace walgt van de serie MVO

19 januari 2018

09u30 0 TV Zender FX heeft de eerste beelden van 'American Crime Story 2: The Assassination of Gianni Versace' vrijgegeven, en het resultaat is best gruwelijk. Enkele minuten na het begin van de aflevering vindt de moord al plaats, in griezelig detail.

De familie Versace geeft aan dat ze nooit hun toestemming hebben gegeven voor de serie. Ze noemen de show onder andere 'een leugenachtige fictie' en 'kwetsend voor zijn nabestaanden'.

Eerder veroorzaakte 'American Crime Story' al controverse met het eerste seizoen 'The People v. O. J. Simpson', dat de zaak rond O. J. Simpson tot leven bracht op het kleine scherm.

De cast is dit keer wel om U tegen te zeggen: Penelope Cruz speelt Donatella Versace, Ricky Martin neemt de rol van Antonio D'Amico (Versaces partner) op zich en 'Glee'-ster Darren Criss kruipt in de huid van seriemoordenaar Andrew Cunanan.

Het verhaal rond de moord op Versace is bijzonder tragisch. In 1997 werd de man doodgeschoten op de trappen van zijn villa, waar hij werd gevonden door D'Amico, zijn levenspartner. De dader bleek Cunanan te zijn, een 27-jarige seriemoordenaar die zich op de modeontwerper had gefixeerd.

De serie ging op 17 januari in première in Amerika. Wanneer de serie ook bij ons te zien zal zijn, is nog niet bekend.