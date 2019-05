Eerste ‘Game Of Thrones’-acteur geeft het toe: “Ik ben niét blij met het lot van mijn personage” MVO

28 mei 2019

15u40

Bron: Metro UK 0 TV Conleth Hill (54), de acteur de 8 seizoenen lang de rol van de slimme Varys speelde in de HBO-reeks ‘Game Of Thrones', is de eerste die er openlijk mee naar buiten komt: “Nee, ik ben niet blij met het einde.” Opgelet, dit artikel bevat spoilers voor het laatste seizoen van ‘Game Of Thrones’.

De intelligente Varys, Master of Whisperers, maakte namelijk een paar héle domme fouten in het laatste seizoen, die hem uiteindelijk de dood injoegen. Daenerys verbrandde hem met drakenvuur, en daar kon Conleth absoluut niet mee lachen. In de documentaire ‘The Last Watch’, die op HBO werd uitgezonden na de allerlaatste aflevering van ‘Game Of Thrones’, is duidelijk te zien hoe Hill zich ergert aan het scenario.

Opvallende woede

Wanneer hij de laatste woorden van Varys heeft voorgelezen, gooit hij het script teleurgesteld voor zich uit. Ze waren dan ook niet erg inspirerend. Actrice Lena Headey, die Cersei Lannister speelt, kan haar lach niet bedwingen wanneer Hill chagrijnig achterover leunt. Ze neemt wel zijn hand om hem te troosten. Emilia Clarke, die de rol van de bewuste Daenerys speelt, werpt hem een blik vol medelijden toe.

Fans hadden al snel door dat de reacties van de acteurs niet echt positief waren tijdens de eerste lezing van het script, maar vooral de norse houding van Conleth viel op. “Hij denkt er net als wij over! Zijn personage had veel meer invloed moeten hebben op de gebeurtenissen, maar ze schreven hem eruit alsof het allemaal niet uitmaakte. Kijk naar zijn reactie! Hij heeft het er gewoon mee gehad...”

Hill maakte er in het verleden al geen geheim van dat zijn personage in de laatste twee seizoenen volgens hem niet genoeg aan bod kwam. Zijn vroegtijdige vuurdood viel hem dan ook zwaar. “Ik nam het heel persoonlijk op, ja”, vertelt hij in een interview met Entertainment Weekly. “Ik zag het als commentaar op mijn persoon, niet op mijn personage of op mij als een artiest. Ik snapte de reacties van andere acteurs die hetzelfde hebben meegemaakt opeens veel beter dan ik destijds deed.”

Laten vallen

“Ik kon het niet helpen, maar ik voelde me alsof ik op één of andere manier gefaald had. Dat ik niet opleefde naar verwachtingen waarvan ik niet eens wist dat ze er waren. Het was erg frustrerend. In zijn geheel is mijn ervaring bij de reeks overwegend positief geweest, maar de laatste paar seizoenen waren niet mijn favoriet. Ik heb het gevoel dat ze me na seizoen 6 gewoon hebben laten vallen.”

Conleth is niet de enige die zich stoort aan het einde van de reeks. Meer dan een miljoen fans ondertekenden al een petitie om een nieuw einde aan te vragen.