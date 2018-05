Eerste exen spoelen aan in 'Ex On The Beach: Double Dutch' MVO

11 mei 2018

'Ex On The Beach' is terug, en het drama staat op het punt te beginnen. In de vorige aflevering leerden Alex, Elodie, Jorden, Channah, Roy, Lie, Nico en Jamecia elkaar voor het eerst kennen. Wanneer de singles denken dat ze lekker kunnen relaxen, zorgt de gevreesde Tablet of Terror voor verstoring. Welke drie singles mogen het eerste tripje naar het strand maken om daar één van hun exen het water uit te zien komen? En wie is de (on)gelukkige die met deze ex op date mag?