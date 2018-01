Eerste eigen programma van Kristel Verbeke op Eén heet 'Kinderkopkes' KDL

29 januari 2018

16u12

Bron: VRT 0 TV Nadat Kristel Verbeke in 2016 afscheid nam van K3 ging ze een tijdje aan de slag als manager van K3, maar begon ze ook met televisiewerk. Na het Ketnet-programma 'Generatie K' en haar job als jurylid in 'Steracteur Sterartiest' komt Kristel nu met haar eerste eigen programma op Eén: 'Kinderkopkes'.

Vanaf maandag 19 februari duikt Kristel onder in de leefwereld en gedachten van jongens en meisjes tussen 9 en 13 jaar oud in haar nieuwe Eén-programma 'Kinderkopkes'. Ze praat met hen over wat hen echt bezig houdt, en gaat door over thema's als geluk, opvoeding, perfectionisme, vooroordelen en verdriet. De pure kijk van de kinderen, zonder vooroordelen of stereotypen, zorgt voor een glimlach of doet net even slikken.