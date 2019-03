Eerste dramareeks van Bruno Wyndaele geselecteerd voor Cannes Drama Creative Forum in april KD

01 maart 2019

12u11

Bron: VTM 0 TV ‘Een Goed Jaar’, de dramareeks die Bruno Wyndaele samen met producer Dries Phlypo voorbereidt voor VTM, is geselecteerd voor het tweede Cannes Drama Creative Forum, dat in april doorgaat in de Franse badstad. Voor het Forum zijn slechts 12 projecten geselecteerd uit 376 inzendingen uit 41 landen. De geselecteerde projecten kunnen in aanmerking komen voor extra fondsen van buitenlandse investeerders en omroepen.

‘Een Goed Jaar’ gaat over twee oplichters die beweren de wijnkelder van Hitler te hebben gevonden. Het is de eerste dramaserie van Mockingbird, een nieuw productiehuis dat Bruno Wyndaele oprichtte met Dries Phlypo, die eerder zijn sporen verdiende bij A Private View, als producer van onder andere de successerie ‘Amigo’s’ en ‘Quiz Me Quick’ De serie kreeg eerder al productiesteun van het VAF, de opnamen starten later dit jaar. De cast wordt later bekend gemaakt.