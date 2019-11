Eerste ‘Boer zkt Vrouw’-kus van dit seizoen is een feit MVO

18 november 2019

22u00 1 TV Zowel kussen als tranen in ‘Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond’. Cupido lijkt raak te hebben geschoten bij Etienne. De suikerrietboer stuurde Sabine huiswaarts en koos voluit voor Rebecca (46). Zo werd de eerste kus van het seizoen meteen een feit.

“Rebecca heeft alles in zich om de beste partner voor mij te zijn. Ze kan mijn gedachten lezen, ze voelt me heel goed aan. Ze geeft knuffels, is gloedlachs, heeft energie, een goede vibe… Dat heb ik nodig.” De prille gevoelens werden meteen bezegeld met een kus.

Ondertussen in Canada moest Stephan meteen twee dames naar huis sturen om van drie naar één te gaan. De uitverkorene? Evelien (34), die haar geluk niet op kon en haar tranen de vrije loop liep.

In Duitsland had akkerboer Gerard alweer geen geluk: Marijke (42) heeft ontzettend veel heimwee naar haar kinderen en ziet haar kids niet wonen in Möckern. Een toekomst met Gerard zit er momenteel dus niet in. “Een romantische trip om dit avontuur af te sluiten heeft weinig zin, want er is geen romantiek”, aldus Marijke. “Dus het lijkt me het best om dit mooie avontuur gewoon hier af te sluiten.”

“Ik was echt keiverliefd op Marijke. Het liep ook heel vlot”, zegt Gerard. “Maar ja, de liefde moet van twee kanten komen. Ik ben misschien een wat te harde man geweest en moet daar misschien aan werken. Maar ik heb genoten van dit avontuur en hoop dat iedereen leuke herinneringen meeneemt.”

Meer over Marijke

Gerard

Rebecca

samenleving