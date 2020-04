Eerste biseksueel duo in ‘Ex on the beach: Double Dutch’ is een feit: “Het werd tijd” IDR

28 april 2020

12u34 0 TV We hebben er zes seizoenen op moeten wachten, maar ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ heeft dankzij de komst van Lakeisha’s ex Celeste eindelijk een biseksueel paar in de show. “Ik hoop dat iedereen inziet dat dit gewoon normaal is”, aldus Lakeisha.

We kregen dit tv-seizoen met Nick en Christophe voor de eerste keer een homokoppel te zien in ‘Blind Getrouwd’, en ook ‘Ex on the beach: Double Dutch’ wijkt voor het eerst af van de traditionele man-vrouwrelatie. Zij brengen namelijk voor het eerst een biseksueel (ex-)koppel op de buis. Hoewel de Nederlandse Lakeisha in de eerste aflevering toekwam als de ex van de Surinaamse spierbundel Levi, maakte de 21-jarige schone meteen duidelijk dat ze biseksueel is. Een bekentenis die doorheen de verschillende seizoenen al wel eerder werd gemaakt, maar waarbij geen van die partners ook effectief hun opwachting maakten in Thailand. Tot nu, want afgelopen zondag deed de Nederlandse Celeste haar intrede en zij was een tijdlang de vriendin van Lakeisha.

Dat de 22-jarige Celeste nu ook te zien is in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’, doet Lakeisha veel plezier. “In de week voordat ik vertrok hadden we elkaar nog op de app. We wisten toen van elkaar dus niet dat we naar Thailand zouden gaan. Haar komst vond ik wel echt superleuk”, zegt Lakeisha in een gesprek met RTL Boulevard. “Het werd ook weleens een keer tijd. Ik vind het dus alleen maar goed dat MTV dit podium biedt en hoop ook dat meiden en boys zien dat het er gewoon bij hoort en dat het normaal is. Want er zijn nog genoeg (jonge) mensen die bevooroordeeld zijn.”

Eigen schuld

Ook over haar eigen komst naar de villa - die allesbehalve vlekkeloos verliep en waarbij Lakeisha zelfs uit de groep werd gesloten - heeft de Nederlandse nog wat te zeggen. “Ik had ervoor gekozen om Julie uit de kamer van Levi te zetten en haar plek in te nemen”, zegt ze. “De reactie van de groep was het gevolg van mijn keuze, en die accepteer ik. Ik ging niet voor de makkelijke weg en dat hebben we gezien. Ik had natuurlijk niet verwacht dat de eerste reactie van de groep zo heftig zou zijn, maar achteraf begrijp ik wel dat zij als hechte groep elkaar wilden steunen. Ik was de ‘nieuwe’ in hun ogen.”

Uiteindelijk besliste Lakeisha om toch niet in de kamer van Levi te gaan liggen, en beneden te gaan slapen. “Ik zag dat daar genoeg plek was en ik wilde niet de hele tijd alleen op die kamer zitten”, legt ze uit. Ik ben erg sociaal en graag onder de mensen en ik wilde iedereen leren kennen. Dan gaat opeens de tablet af en is iedereen eigenlijk alweer vergeten wat er aan de hand was.”

‘Ex on the Beach: Double Dutch’ zie je iedere zondag om 21u30 op MTV.

