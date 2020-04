Eerste beelden van de ‘Saved By The Bell’-reboot zijn er, mét de originele cast MVO

18 april 2020

12u20 0 TV Reboots zijn dé trend vandaag de dag, en ook het jaren ‘90-succes ‘Saved By The Bell’ wordt in een nieuw jasje gestoken. De studenten van Bayside High zijn weer helemaal terug om ongetwijfeld nog meer fratsen uit te halen dan vroeger.

De serie kreeg al twee spinoff-reeksen, maar daarin was het grootste deel van de originele cast niet meer te zien. In het nieuwe ‘Saved By The Bell’ zien we Zack Morris, Kelly Kapowski en A.C. Slater echter wél opnieuw. Ze zitten natuurlijk zélf niet meer op school, daar zijn ze al te oud voor. Maar Slater heeft bijvoorbeeld een job te pakken gekregen als turnleerkracht. Morris heeft het iets verder geschopt en is nu Californisch gouverneur, maar hij bakt er jammer genoeg niet zo veel van. Hij komt namelijk in opspraak omdat hij te veel middelbare scholen met gebrek aan fondsen heeft gesloten.

Wanneer we ‘Saved By The Bell’ op het scherm mogen verwachten is nog niet bekend. De show zou gepland zijn voor ergens later dit jaar.