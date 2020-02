Eerste beelden uit nieuw seizoen ‘Blind Getrouwd’: “Ik ga trouwen!” MVO

13 februari 2020

09u00 12 TV Laura Lieckens (27) uit Turnhout gaat trouwen, en daar is ze zelf even niet goed van. In de eerste beelden die VTM prijsgeeft uit ‘Blind Getrouwd’ gaat ze naar haar vader en plusmama om het goede nieuws mee te delen.

“Ik ga trouwen”, klinkt het meteen wanneer ze hun tuin binnenwandelt. “Serieus, ik ga echt trouwen!” Papa Stef is meteen enthousiast. “Amai, dat is verrassend”, laat hij optekenen. “Proficiat, he.” Plusmama Ilse is iets bezorgder. “En wat als het niet de goeie is?”, wil zij weten. “Je moet wel gelukkig zijn.” Volgens Laura wordt dat geen probleem. “Dat ga ik ook zeker zijn hoor!” Ilse is er niet zo zeker van: “Ik ken dat al: jij moet hem knap én goed vinden he, dat vind je zomaar niet...” “Tja”, besluit Laura. “Ze zullen hem toch wel gevonden hebben zeker?”

Wie is Laura?

Laura is interieurarchitect van beroep. Ze is chaotisch, spontaan, enthousiast en sportief. Ze is een open boek, creatief en vooral géén ochtendmens. Ze is een fervente supporter van de voetbalclub Standard maar mist elke goal omdat ze constant babbelt met haar vriendinnen. Ze speelt volleybal en geeft ook volleytraining aan kinderen, reist graag en familie en vrienden betekenen alles voor haar. Haar ideale partner is sportief, goedlachs, sociaal en eerlijk. Ze wil graag een man die klaar is voor het echte leven en weet wat hij wil. Laura heeft een zwak voor lange sportieve mannen met een baard.

Het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’ start deze zondag om 19u55.