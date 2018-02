Eerste beelden: nieuw 'Familie'-personage maakt vanavond zijn opwachting TDS

12 februari 2018

14u59

Bron: VTM 0

Vanaf vanavond snijdt 'Familie' opnieuw een maatschappelijk en actueel thema aan. De kijkers maken kennis met Ayo Buhari, een nieuw personage dat vertolkt wordt door de Ghanees-Belgische acteur Adams Mensah. Ayo komt uit Nigeria en is naar België gevlucht voor de terreurgroep Boko Haram. In de Jan & Alleman, het café van Jan Van den Bossche (Jef De Smedt), duikt hij voor het eerst op en maakt hij kennis met Maarten (Michael Vroemans). Later deze week merkt ook Benny (Govert Deploige) Ayo op en wordt duidelijk welk verhaal hij met zich meedraagt.

Familie, elke weekdag om 20u00 bij VTM.