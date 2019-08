Eerste beelden ‘Beat VTM’ beloven spannende strijd: “Verliezen is geen optie” SDE

22 augustus 2019

12u05

Bron: VTM 0

Nog iets meer dan een week wachten, en dan gaat ‘Beat VTM’ van start: 8 VTM-gezichten zullen het opnemen tegen 8 onbekende Vlamingen. 100 dagen de tijd krijgen ze om een totaal nieuwe discipline onder de knie te krijgen. En dat de zenuwen alvast strak gespannen staan, bewijzen deze eerste beelden. “Als er één ding is waar ik niet van hou, dan is het op mijn kas krijgen”, aldus Koen Wauters. Welke uitdaging staat de VTM-gezichten te wachten? En tegen welke onbekende uitdager nemen ze het op? Dat ontdekken ze in de kick-offaflevering op maandag 2 september.