Eerste 'Beat VTM'-training voor Koen Wauters

16 oktober 2019

00u00 0 TV In de gietende regen waagde Koen Wauters (52) zich gisteren aan een sessie abseilen in de Ardennen. Een voorproefje van zijn verrassingsopdracht uit 'Beat VTM'. Maar of een rappel ook de uiteindelijke uitdaging wordt? "Ik weet echt niet wat ik allemaal moet verwachten."

De eigenlijke battles uit 'Beat VTM' zullen pas deze winter op het kleine scherm te zien zijn, maar dat wil niet zeggen dat de VTM-gezichten ondertussen stilzitten. Gisteren kwam ook Koen Wauters (52) in actie, veel later dan de andere leden van Team VTM, die allemaal al enkele trainingen achter de rug hebben. "Ik had het voordien nog heel druk met Clouseau", legt Koen uit. "En dus heb ik aan de programmamakers gevraagd om mijn trainingen pas vanaf oktober in te plannen. Gelukkig hebben ze geluisterd (lacht)"

Koen werd gisteren naar Dinant gelokt om er te abseilen - met een klimtouw afdalen langs een steile rotswand. Maar of dat ook zijn effectieve opdracht wordt in het VTM-programma, is nog niet duidelijk. "Ik ben door de 29-jarige Thomas uitgedaagd voor een mission impossible. Daar stel ik me dingen bij voor die zo in 'Indiana Jones' of 'James Bond' kunnen zitten. Maar wat dat dan exact zal zijn? Geen idee", zegt Koen. "Al maakt dat niet zo heel veel uit, want ik ben echt supergemotiveerd. Bovendien hebben we met de verschillende deelnemende VTM-gezichten een WhatsApp-groepje, waarin we elkaar aanmoedigen. Zo stuurt Kürt (Rogiers, red.) regelmatig filmpjes door van hoe hij het haar van mensen aan het knippen is. Als ik dan zie hoe hij zich smijt om dat tot een goed einde te brengen, dan kan ik niet onderdoen, hé", lacht Koen.

