Eerste aflevering 'Temptation Island' gelekt MVO

29 januari 2018

06u54 0 TV Het wachten duurde te lang, zo bleek het geval te zijn voor de eerste aflevering van 'Temptation Island'. De uitzending was de voorbije dagen gratis en in hoge kwaliteit online te bekijken, zo weet het Nieuwsblad.

De site Dailymotion bracht dagen voor de tv-première van het programma de aflevering al naar buiten. “Jammer, want we doen er alles aan om spoilers te vermijden”, zegt Barbara Salomon van Vijf aan het Nieuwsblad. “Na elke aflevering is het mogelijk om betalend de volgende op te vragen, maar voor de eerste en de finale bieden we die mogelijkheid niet aan. Om het plezier niet te vergallen.”

Het lek komt vermoedelijk via de Nederlandse zender RTL, dat het programma samen met Vijf maakt. “Die biedt die eerste aflevering wél al betalend aan via zijn platform Videoland. Waarschijnlijk heeft iemand de beelden daar gehaald.”