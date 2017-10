Eerste aflevering Tabula Rasa levert lovende reacties op TK

Bron: VRT 0 kos TV Gisterenavond was het zover: de langverwachte eerste aflevering van de thrillerserie 'Tabula Rasa' was te zien op Eén. Er werden op voorhand hoge verwachtingen gecreëerd, maar de reeks loste die blijkbaar vrij moeiteloos in.

De eerste aflevering van de reeks kon op heel wat bijval rekenen. HUMO geeft 'Tabula Rasa' bijvoorbeeld net geen vijf sterren - geen kleine prestatie - en op Twitter regent het lovende reacties.

De VRT-reeks draait rond Mie D'Haeze, gespeeld door Veerle Baetens, die kampt met geheugenverlies na een auto-ongeval. Ze is volgens politie-inspecteur Wolkers echter de spilfiguur in een verdwijningszaak. Mie moet in haar gebroken geest op zoek gaan naar de waarheid, maar hoe meer ze zich herinnert, hoe minder ze haar omgeving en zichzelf vertrouwt.

