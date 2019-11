Eerste aflevering nieuwe ‘Dag Sinterklaas’ morgen al op tv MVO

15 november 2019

14u19 1 TV De nieuwe Ketnet-reeks ‘Dag Sinterklaas’ komt zaterdag al een eerste keer op tv, vlak na de intrede van de Sint. De intrede zal te zien zijn op Eén, en uitzonderlijk zal ook ‘Dag Sinterklaas’ een keertje op die zender worden uitgezonden.

In deze nieuwe fictiereeks krijgen kinderen een inkijk in het universum van de Sint en al zijn vrienden. Elke aflevering begint met een brief van een kind dat zich een vraag stelt: ‘Hoe zet ik mijn schoen klaar?, ‘Waarom komt de Sint met de stoomboot’ of ‘Wat is het lievelingseten van de Sint?’. Doorheen de aflevering wordt het antwoord duidelijk, aan de hand van alledaagse en tegelijk grappige situaties uit het leven van Sinterklaas, Zwarte Piet en hun entourage.

‘Dag Sinterklaas’, zaterdag 16 november, om 15u15 op Eén.