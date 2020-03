Eén zoektocht, tien lijken: het ware verhaal achter Netflix-film ‘Lost Girls’ SDE

13 maart 2020

20u35 6 TV Bijna tien jaar geleden zocht de politie van New York met man en macht naar de verdwenen prostituee Shannan Gilbert. Die zoektocht leidde tot een afgrijselijke ontdekking. De Netflix-film ‘Lost Girls’ vertelt het onthutsende verhaal van de ‘Long Island’-seriemoordenaar.

In mei 2010 belt Shannan Gilbert, een 24-jarige prostituee uit New Jersey, in paniek naar de hulpdiensten. Ze bevindt zich in het huis van een nieuwe klant en schreeuwt in de hoorn: “Ze proberen me te vermoorden!” Wanneer de hulpdiensten arriveren, is Shannan al verdwenen. Haar klant vertelt dat ze zich onredelijk gedroeg, waarop hij een chauffeur voor haar belde. Maar de prostituee weigerde om in de auto te stappen en vluchtte te voet weg. Getuigen verklaren dat ze wanhopig op hun deur bonsde, maar Shannan wordt niet meer gevonden. Ze is verdwenen.

Fast forward naar 11 december 2010. De politie van New York organiseert een uitgebreide zoekactie naar Shannan en belandt op een verlaten strand nabij Ocean Parkway, Gilgo Beach. Shannan wordt niet gevonden, maar de politie treft wel de overblijfselen van een vrouw aan. Op vijf maanden tijd worden op dat kleine stukje strand, dicht bij elkaar, nog negen andere lijken gevonden. De vijf vrouwen die geïdentificeerd kunnen worden, zijn allemaal prostituees, zegt de politie. Maar er zijn ook enkele onbekende slachtoffers, waaronder een 2-jarig meisje en een Aziatische man. “We hebben met een seriemoordenaar te maken", zegt de politie. “Dit is geen toeval meer.”

Ongeluk

Pas in december 2011, een jaar nadat het eerste lijk gevonden werd, ontdekt de politie Shannans lichaam. Ook zij wordt gevonden op de Ocean Parkway. Alleen: de politie gelooft niet dat haar dood iets te maken heeft met de anderen. “Het past niet in het patroon”, klinkt het. Politiecommissaris Richard Dormer houdt in het begin dan ook hardnekkig vol dat Shannans dood een ongeluk is. De jonge vrouw zou gestruikeld zijn en verdronken. Maar Michael Baden, die op vraag van de familie in 2016 een autopsie uitvoert, vertelt een ander verhaal. Volgens hem zou de jonge vrouw overleden zijn na wurging. “Er is geen bewijs dat Shannan Gilbert een natuurlijke dood stierf”, concludeert John Ray, de advocaat van de familie.

De politie wuift initieel de gedachte weg dat er een erg gevaarlijk persoon vrij rondloopt. “Ik wil niet dat mensen gaan denken dat er een soort Jack the Ripper rondloopt in Suffolk County, met bloed dat van een mes druipt", laat politiecommissaris Richard Dormer optekenen. “Dit is een abnormaliteit.” Toch tasten ze volledig in het duister. Dormer gelooft dat er slechts één moordenaar aan het werk is, maar openbare aanklager Thomas Spota vermoedt dat er maar liefst drie moordenaars aan het werk zijn. Over wie de dader is, zijn slechts enkele details bekend. Het gaat om een man, die vertrouwd is met Gilgo Beach, waar de slachtoffers zijn gevonden, zegt voormalig FBI-agent Brad Garrett. “Hij wist waar Gilgo Beach was. Hij wist dat het afgelegen was. Groeide hij daar op? Woont hij daar?”

Nieuw bewijs

Tot op heden is het allemaal nog onduidelijk, al blijft de politie van Suffolk County volhouden dat het onderzoek hoogste prioriteit heeft. En dat ze ermee bezig zijn, wordt in januari 2020 duidelijk. Dan geven de agenten een foto van een zwarte leren riem vrij, waar de letters ‘WH’ of ‘HM’ op gedrukt staan. Die werd gevonden op de plaats delict. Volgens politiecommissaris Geraldine Hart is hij al zeker niet van de slachtoffers, maar zouden de initialen naar de moordenaar kunnen wijzen. Vermoed wordt dat de verdachte de riem gebruikte tijdens de moorden. Waarom dat bewijsmateriaal nu wordt vrijgegeven, is niet duidelijk. “Het is tijd”, is de enige uitleg.

‘Lost Girls’ is nu te zien op Netflix.