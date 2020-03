Eén zendt film ‘F.C. De Kampioenen 3: Forever’ uit als eerbetoon aan Johny Voners LOV

18 maart 2020

14u17

Bron: Eén 1 TV Johny Voners, de acteur die we massaal kennen als Xavier Waterslaeghers uit F.C. De Kampioenen, is overleden. De 74-jarige acteur verloor vandaag een moedige strijd tegen kanker. Uit eerbetoon zal de derde film van ‘F.C. De Kampioenen’ woensdagavond te zien zijn om 20:50 op één.

Een inmiddels rijk geworden DDT is er via list en bedrog in geslaagd om eigenaar te worden van F.C. De Kampioenen. Hij gooit meteen de oude garde buiten en stelt een nieuw, jong team samen. De oude Kampioenen krijgen één kans om in een rechtstreeks duel hun ploeg terug te winnen, maar beseffen dat ze kansloos zijn zonder versterking. Met de moed der wanhoop trekt de hele bende naar Afrika op zoek naar nieuwe spelers. Het wordt hun grootste avontuur ooit...

LEES OOK: PORTRET. Johny Voners (1945-2020): de man die van dagschotels cultureel erfgoed maakte