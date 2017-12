Eén werkt aan nieuwe fictiereeks met Koen De Bouw: 'Grenslanders' MVO

11u57 0 Jonas Lampens Koen De Bouw speelt binnenkort de hoofdrol in 'Grenslanders'. TV Eén en de Nederlandse omroep Avrotros werken momenteel aan de nieuwe fictiereeks 'Grenslanders'. Na het erg succesvolle 'Als de dijken breken' werkt Eén weer met Nederland samen voor een fictiereeks.

'Grenslanders' speelt zich af in de grensstreek van Zeeuws-Vlaanderen met West- en Oost-Vlaanderen. In deze thrillerreeks wordt een meisje van Afrikaanse origine zwaar getraumatiseerd aangetroffen in de polders van het Grensland tussen Vlaanderen en Nederland. Tara, een rechercheur uit Rotterdam, en Bert, een psychiater uit Antwerpen, proberen te achterhalen wat er met haar is gebeurd. Al snel krijgen ze het gevoel dat het onschuldig ogende Grensland en de mensen die er wonen, meer geheimen verbergen dan de toeristische brochures doen vermoeden...

De hoofdrollen in de reeks worden vertolkt door Koen De Bouw en de Nederlandse Jasmine Sendar. Ook Wim Willaert, Herwig Ilegems, Adanna Unigwe, Sebastien Dewaele, Fedja Van Huêt, Monic Hendrickx, Ingrid De Vos, Chris Nietvelt, Anne-Laure Vandeputte, Astrid van Eck en Evelien Van Hamme maken deel uit van de cast, die zowel uit Belgische als Nederlandse acteurs bestaat. De opnames gaan begin 2018 van start.

'Grenslanders' is een reeks naar een idee van Erik de Bruyn en Rik D’hiet. Het scenario werd geschreven door Rik D'hiet (die eerder al onder andere de reeksen Flikken, 'Het goddelijke monster' en 'De Ridder' schreef). Erik de Bruyn (regisseur van onder andere de films 'J. Kessels', 'Hope', 'Wilde mossels', en de nieuwe film 'Het hart van Hadiah Tromp' die binnenkort uitkomt) verzorgt de regie.

Grenslanders zal worden uitgezonden op Eén en NPO 3.