Een vuurspuwer, een oude bekende en een dove bakker: nieuwe 'Homo Universalis' wordt weer een specialleke

24 januari 2020

00u00 0 TV Vergeet het kamp van Tom Waes, vanávond start de meest meedogenloze afvallingsrace van het jaar. Vijftig mannen en vijftig vrouwen strijden met de gekste spelletjes opnieuw om de felbegeerde titel van 'Homo Universalis', de populairste rubriek van 'Iedereen beroemd'. Wij selecteerden de meest opmerkelijke kandidaten.

Vuurspuwer met een doktersgeschrift

DRIES (26) uit Otegem is 'huispapa' en vuurspuwer in zijn vrije tijd. Ook zwaardslikken en nagels door zijn neus halen lukt hem zonder moeite.

"Ik heb me ingeschreven in een impulsieve bui, ik heb er dus niet lang over nagedacht. Maar een activiteit out of the box ligt me wel. Ik hou ervan om onder de mensen te zijn, dan is honderd zeker genoeg!"

Sterkste punt: "Ik hoop dat er proeven met vuur tussen zitten, dat ik mijn hobby ook kan inzetten in het spel. Ik kan alles een beetje, maar ben in niets de beste. Dat is volgens mij geen slechte eigenschap in dit spel."

Zwakke punt: "Schoonschrift. Ik heb echt een doktersgeschrift. Als er zo'n proef komt, lig ik eruit. (lacht) Ook alles wat met uithoudingsvermogen te maken heeft, schrikt me af."

Vader en dochter

RUDI (55) en zijn 23-jarige dochter MELISSA wonen in Heist-op-den-Berg. Rudi is buschauffeur en een overtuigde naturist.

"We zijn onderling erg competitief ingesteld. Door mee te doen kunnen we eindelijk zien wie het verst geraakt en de beste is", lacht Melissa. "De verliezer zal het lang mogen horen. Het ultieme is natuurlijk dat we tegenover elkaar zouden staan in de finale."

Sterkste punt: "Zo snel mogelijk je kleren uittrekken zal mijn papa sowieso winnen", lacht Melissa. "Al zal hij daarmee niet ver komen. Ik denk dat vooral mijn snelheid van uitvoering en creativiteit pluspunten zijn. Mijn papa is dan weer handig."

Zwakke punt: "We kunnen allebei niet goed hoofdrekenen", vertelt Rudi. "En ik laat het ook afweten bij typische schoolvakken als aardrijkskunde en geschiedenis", vult Melissa aan.

Al 50 jaar getrouwd

RENÉ (73) en MARTINA (72) zijn al vijftig jaar getrouwd en nemen allebei deel.

"Onze kleinkinderen hebben ons ingeschreven, daar stond een lichte druk op. Maar we zijn trouwe kijkers van het programma, dus het leek ons wel leuk. Onze leeftijd is geen probleem, veel van die spelletjes hebben ook met een portie geluk te maken."

Sterkste punt: "René is erg handig en kan heel goed knutselen. Ikzelf vind dat ik aardig kan tekenen", aldus Martina.

Zwakke punt: "Alles waar ik mij mee kan blesseren, want ik moet oppassen met mijn zwakke rug", zegt Martina. "Als het kan, zullen we elkaar proberen te helpen", aldus René. "Maar ik denk dat dat in de praktijk heel moeilijk zal zijn."

Zenuwachtige Nederlandse

BRITT (26) werkt als kassierster - zelf zegt ze liever 'caissière'. Als Nederlandse is ze de enige buitenlander in het gezelschap.

"Ik zag een filmpje van 'Homo Universalis' toevallig voorbijkomen op YouTube. Ik kende het programma niet, maar het leek me ontzettend leuk. Die 99 Belgen die me omringen, schrikken me niet af. Ik hoop vooral dat ik iedereen kan verstaan. (lacht)"

Sterkste punt: "Ik ben altijd enthousiast, dat is een voordeel, denk ik. Mijn verfijnde motoriek is ook een pluspunt."

Zwakke punt: "Mijn zenuwen. Ik ben altijd erg zenuwachtig en die zullen me vroeg of laat nekken. Verder ben ik ook erg bang van spinnen, die laten ze beter thuis!"

Een oude bekende

ELS (49) uit Oosterzele is een begeleidster van psychiatrische patiënten. In 2008 speelde ze de finale van '1 jaar gratis'.

"Spelletjes zijn echt iets voor mij. Een streber zou ik mezelf niet noemen, maar als ik ergens aan begin, wil ik toch altijd zo hoog mogelijk eindigen. Het groepsgebeuren van het spel spreekt me ook aan."

Sterkste punt: "Quizzen of iets waar kennis mee gemoeid is. Ik denk ook dat ik goed ben in dingen waar een fijne motoriek voor nodig is, ik kan nogal goed prutsen. Verder vind ik ook alles met zingen en dansen leuk."

Zwakke punt: "Laat mij alsjeblieft geen IKEA-kastje in elkaar steken. (lacht) Ik heb nogal een gebrek aan ruimtelijk inzicht. Verder hoop ik dat we niet moeten kaartlezen, dat zou een echte ramp zijn bij mij."

De dove bakker

BART (44) is een dove bakker uit Zedelgem. Hij wil bewijzen dat ook hij tot veel in staat is .

"Elk jaar stel ik mezelf een doel. Zo liep ik al een halve marathon en speel ik voor de Red Deaf Devils, waarmee ik geselecteerd was voor de Deaflympics (Olympische Spelen voor doven en slechthorenden, red.). 'Homo Universalis' leek me een perfecte uitdaging voor dit jaar. Tijdens de proeven zal er steeds een tolk aanwezig zijn. Door haar weet ik wanneer het startschot luidt".

Selattin, de winnaar van vorig seizoen, komt eveneens uit Zedelgem. "Ik supporterde elke aflevering voor hem en hij won nog ook!"

Sterkste punt: "Dove mensen zijn vaak erg visueel ingesteld, ook ik. Horende mensen doen veel dingen puur op gehoor, terwijl ik met mijn ogen alles in de gaten moet houden. Daardoor ben ik meer opmerkzaam en zie ik veel meer. Ik ben ook best sportief."

Zwakke punt: "Spelletjes waarbij muziek de insteek is, zijn uiteraard minder aan mij besteed. Ik ken namelijk geen enkel liedje en volg de muziekwereld dus ook helemaal niet. De kans dat ik eruit lig bij zo'n opdracht is dus groot, hopelijk wachten ze daar 99 afleveringen mee. (lacht)"

'Iedereen beroemd', 19.40 uur op Eén

