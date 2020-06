Eén, VTM en VIER schakelen nu al noodgedwongen over op vakantieritme met veel herhalingen Marc Coenegracht

Het is een trieste primeur: het is nog maar begin juni en toch schakelen de Vlaamse tv-zenders al voluit op zomerritme. Door het wegvallen van de ‘moeder der sportzomers’ op de VRT, zal het tot eind augustus tussen massa’s heruitzendingen zoeken zijn naar een handvol nieuwe tv-programma’s. Dit mag u straks verwachten op Eén, VTM en VIER.

Eerst het goede nieuw van de Vlaamse zenders. Tijdens de zomermaanden zal u op Eén kunnen kijken naar de dagelijkse talkshow ‘Vive la Vie’ van en met Karl Vannieuwkerke. Op VTM zal reportagemaker Eric Goens een indrukwekkende lijst top-BV’s een zomer lang volgen tijdens hun beleving van de meest unieke zomer van deze eeuw. Vier haalt dan weer het iconische ‘Rad van Fortuin’ van onder het stof en lanceert Peter Van de Veire als opvolger van Bart Kaell. Tot daar het nieuws over de nieuwkomers deze zomer. De rest van uw tv-avonden wordt noodgedwongen ingevuld met herhalingen, inventief knip- en plakwerk van bekende formules, buitenlandse tv-reeksen en veel films.

Karl viert het leven

Vooral Eén likt noodgedwongen de corona-wonden. Het wegvallen van het EK Voetbal met onze Rode Duivels, dat niet alleen een nationaal feest had moeten worden maar ook alle kijkcijferrecords met zekerheid had verpulverd, doet pijn aan de Reyerslaan. En dan zwijgen we over de Olympische Spelen en de Tour. In plaats van een resem succcesprogramma’s van onder de VRT-toren, schakelt de zender half juni node over op een soort noodprogrammatie. Met internationale reeksen, creatief bedachte formules om niet het woord herhaling te moeten gebruiken, maar ook een reeks herhalingen. Met voorop uiteraard het onverwoestbare ‘FC De Kampioenen’. Vooral de tweede helft van juni is zwak voor Eén. De zender kon de miljoenen die het EK Voetbal kostte niet extra investeren in andere programma’s. Gelukkig kon Ben Crabbé ook zonder publiek zijn ‘Blokken’ maken en kookte Jeroen Meus de pannen van het dak. Ben en Jeroen verdwijnen op vrijdag 26 juni. Maar het goed scorende ‘Spoed 24/7’ (ma.) en ‘Dierendokters’ (woe) stoppen half juni al.

Vanaf maandag 29 juni worden ‘Blokken’ en ‘Dagelijkse Kost’ vervangen door buitenlandse reeksen. Na ‘Het Journaal’ komen er ‘specials’ van ‘Iedereen Beroemd’, met o.a. ‘Op Kot’ en de reisavonturen van Wouter Deboot. Fans van ‘FC De Kampioenen’ krijgen hun portie reruns. ‘De Stoel’ blijft een vast dagelijks item.

Eyecatcher wordt ongetwijfeld ‘Karl Vannieuwkerke’ die in juli elke avond zijn tafel zal plaatsen op een bijzondere plek in Vlaanderen om er twee praatgasten te ontvangen. In augustus wordt Karl opgevolgd door herhalingen van o.a. ‘Het Huis’.

Op zaterdag plant Eén een buitenlandse realityreeks, ‘FC De Kampioenen’ en een film. Ook op zondag blijft de zender eerder bescheiden met een herwerkte versie van de Ketnetreeks ‘Blacklist’ met Tom Waes en ‘Flikken Maastricht’.

Tot slot. ‘Zomerhit’ krijgt een tv-special, met minder of geen publiek, omwille van corona. Eén plant op 11 juli ook een ‘Vlaanderen Feest’-uitzending met een pleiade Vlaamse vedetten. Er komt op zondag mogelijk ook een special ‘Knuffels na corona’ van Lieve Blancquaert.

Eric volgt de BV’s

VTM blijft in juni nog even doorlopen in een soort EK-Voetbal-modus. Het vroegtijdig wegvallen van ‘Familie’ werd succesvol opgevangen door de telenovellereeks ‘Sara’. Verder zijn er veel herhalingen, met o.a. ‘Liefde voor Muziek’, ‘Groeten Uit’, ‘Het Beste Uit Belgium’s Got Talent’ en ‘Wat Als’ en ‘Wat een Jaar’.

De zender kiest voor de zomer voluit voor een herkenbare horizontale programmatie. In de vooravond wisselen herhalingen van ‘De Buurtpolitie’ en ‘Border Security’ elkaar af. Er is uiteraard het ‘VTM Nieuws’ en elke weekavond ‘Sara’, dat gewoon blijft doorlopen. ‘Sara’ wordt telkens gevolgd door een dosis comedy met ‘Allerbeste Kijkers’, met het beste uit acht seizoenen ‘Beste Kijkers’, aan elkaar gepraat door Nathalie Meskens en met commentaar van BV’s. Half juli wordt ‘Allerbeste Kijkers’ opgevolgd door ‘De Zomer Van’, de dagelijkse inkijk van reportagemaker Eric Goens in het leven in spannende coronatijden van haast twintig BV’s die er toe doen. Met o.a. Marie Verhulst, Conner Rousseau, Laura Tesoro, Jens Dendoncker en Niels Albert.

Tijdens de zomermaanden is er op dinsdag en donderdag opnieuw ‘Telefacts Zomer’, met gastvrouw Julie Colpaert. Op maandag zendt VTM de fictiereeks ‘De Bunker’ opnieuw uit. Op woensdag en vrijdag worden steeds film-kaskrakers geprogrammeerd. Op zaterdag blijft ‘De 25’ staan, gevolgd door film. Zondagavond wisselen ‘Lili en Marleen’ en ‘Patrouille Linkeroever’ elkaar af en is er steeds een film. Laat op de avond zijn er de reeksen ‘Chicago PD’ en ‘Private Practice’.

VTM blijft in de zomermaanden ook inzetten op VTM GO, het gratis online platform van de zender. Er zullen opnieuw een hele reeks Vlaamse fictiereeksen worden aangeboden naast heel wat Walter Present-reeksen. Voor de fans van ‘Familie’ zorgt de cast voor een terugblik in ‘Het zit in de Familie’, een online-reeks waarin de Familie-acteurs de strafste, grappigste en meest onvergetelijke momenten uit de volledige Familie-geschiedenis bundelen.

Peter draait het rad

Traditioneel zet ook VIER tijdens de zomermaanden de knip op de uitgaven. Dat is dit jaar niet anders. De zender plande omwille van het EK Voetbal sowieso een beperkt aanbod tot half juli. Dat schema, met heel wat herhalingen, kon, ook al door de reclamecrisis na de corona-uitbraak, niet meer aangepast worden. Zo zal u opnieuw kunnen kijken naar ‘Huizenjagers’, ‘Control Pedro’, ‘Jani Gaat’, ‘Blind Gekocht’, ‘De Ambassade’, ‘De Kust Is Veilig’ en ‘De Battle’. In de late avond is er telkens de Amerikaans-Israëlische thrillerreeks ‘Absentia’. Op woensdag loopt ‘Bake Off@Home’ nog vier weken. Op vrijdagavond zendt VIER ‘The World’s Best’, een internationale talentenjacht, uit.

Tijdens de échte vakantiemaanden wil VIER wél verrassen met ‘Het Rad’ en ‘Huizenjagers Vakantiehuizen’. Net zoals bij ‘Dancing with the Stars’ wil VIER-programmadirecteur Annick Bongers het ‘Rad van Fortuin’ doen heropleven door er ‘een eigentijdse versie van te maken overgoten met een VIER-sausje’. De zender wil nog niet bekend maken wanneer ‘Het Rad’ van start zal gaan, maar mogelijk zal dat midden juli, zijn telkens van maandag tot en met donderdag.

Tweede ‘nieuwe’ reeks is ‘Huizenjagers Vakantiehuizen’. Dat zal allicht vanaf midden juli, zes weken lopen. Elke weekavond gaan 18 makelaars op zoek naar de leukste vakantiehuisjes. Niet alleen om te huren, ook om te kopen. Het bekende Huizenjager-busje wordt, coronagewijs, vervangen door mobilhomes waarin de makelaars zich verplaatsen.

Voor het overigen zullen in juli en augustus o.a. ‘Absentia’ en ‘The World’s Best’ verder lopen. Er komen nieuwe afleveringen van ‘NCIS’ en de Nederlandse versie van ‘Blind Gekocht’ en een resem herhalingen met o.a. ‘Don’t Worry Be happy’, ‘Vermist’ en ‘Stukken van Mensen’.